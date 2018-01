Valorizada, Liga Mundial pode virar passaporte para a Olimpíada de Tóquio em 2020

Apesar de ter alterado o formato de disputa para 2016, a Liga Mundial é um dos torneios mais valorizados pela FIVB, Federação Internacional de Vôlei.

Os diretores da entidade não gostaram e não admitem ver nas próximas edições algumas seleções disputando a competição sem a força máxima.

A partir de 2016, além da premiação em dinheiro, o vencedor da competição, no caso a Liga Mundial, pode ser beneficiar e ganhar o direito de jogar o torneio mais importante do calendário do ano seguinte organizado pela FIVB.

O campeão da Liga Mundial de 2016 ganharia o direito e estaria automaticamente classificado para jogar a Copa dos Campeões em 2017.

Quem ficar com o título em 2017 estaria classificado para o mundial de 2018.

Ser campeão em 2018 pode classificar a seleção medalha de ouro para a Copa do Mundo de 2019.

O objetivo final é dar ao primeiro colocado da Liga Mundial em 2019 a vaga antecipada na Olimpíada de Tóquio em 2020.

O tema ainda está sendo estudado, mas tem grandes chances de sair do papel. Se aprovado pelo congresso técnico da FIVB, a tendência é que entre em vigor já a partir do ano que vem.