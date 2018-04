Vitória delas e principalmente dele. Quanta diferença no banco.

Nanjing, CHINA.

A única certeza antes da primeira semifinal era que a Sérvia tinha o favoritismo contra o BRASIL. A seleção é a atual vice-campeã olímpica, fez a melhor campanha na primeira fase do Grand Prix e contava com a craque Boskovic em quadra.

O BRASIL, ciente de suas limitações e inferioridade técnica, respeitou demais o adversário e caiu com facilidade por 25\20 no primeiro set.

Só que a diferença estava do outro lado mais precisamente no banco: José Roberto Guimarães.

A escolha de Bia como titular era apenas um indício de que o técnico estava certo nas escolhas. Foi assim do início ao fim. José Roberto Guimarães acertou tudo que fez desde a escalação de Bia, passando pelas entradas de Adenízia e Drussyla. Isso sem contar com a sorte ao lançar Monique para sacar no fim do quarto set.

Poucas vezes nesse Grand Prix se viu uma seleção brasileira tão disciplinada taticamente.

Tandara, livre do passe, fez mais do que o dobro de pontos de Natália, algo natural para quem recebe mais bolas, Acontece que Natália foi fundamental na recepção ainda que tenha sido alvo das sérvias no saque.

O BRASIL, que foi tão criticado no passe, corretamente diga-se de passagem, fez o feitiço virar contra o feiticeiro. Numa partida tão equilibrada nos números de ataque e bloqueio, o fundamento saque foi o diferencial. A Sérvia sofreu atrás e deu um set de graça para o BRASIL em erros.

A Sérvia foi e continuará sendo Boskovoc, maior pontuadora com 31 pontos. Sorte nossa que o técnico Zoran Terzic não é do ramo. É bem verdade que Brankika Mihajlovic atuou no sacrifício por causa de uma lesão no tornozelo. Nada porém justifica a não presença em quadra de Ana Antonijevic.

Ela é muito superior a levantadora titular. Outra que jamais pode ser banco é Jovana Stevanovic. Mas se Terzic não enxerga assim melhor para o BRASIL.

Tonara que ele continue pensando assim por um bom tempo.

Quanta diferença no banco.