Vôlei de praia em foco. Blog desembarca em Fort Lauderdale.

Fort Lauderdale, EUA.

O blog acaba de desembarcar em Miami.

De hoje até domingo, dia4, será disputado o FIVB World Tour Finals. As 8 melhores duplas do mundo nas duas categorias estão aqui.

Serão distribuídos cerca de US$ 500.000 em prêmios.

As duplas que ficarem com a medalha de ouro faturam US$ 100.000.

A etapa aqui da Flórida é uma das mais importantes do calendário mundial e com exceção do BRASIL, que já definiu os classificados, começa a contar pontos para a classificatório olímpico.

Até 13 de junho os países irão indicar através do ranking mundial as 15 duplas que estarão no Rio de Janeiro em 2016.