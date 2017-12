‘Vou dar um rolê, ser mãe e volto’, promete Dani Lins.

Dani Lins, levantadora de Osasco e da seleção brasileira, vai sair de cena temporariamente. José Roberto Guimarães deve perder as esperanças de contar com a jogadora para essa temporada.

O treinador expôs recentemente sua preocupação em relação ao futuro da seleção sem Dani.

2017 porém será sem ela.

A jogadora conversou com o blog. O fim de semana foi praticamente de folga exceção feita ao jogo contra o Sesi no sábado. O rolê vai bem, obrigado.

Existe uma preocupação do José Roberto Guimarães quanto ao seu futuro e a possibilidade de engravidar. O que você fala sobre esse tema?

O Zé tem as razões dele. Eu respeito e devo deixar claro que vou conversar com ele na hora correta. Sempre fiz as coisas de maneira transparente na minha vida e não seria diferente agora. Portas abertas. Entendo a preocupação dele, é um ciclo olímpico, mas tenho o meu sonho de ser mãe e o ano é esse. Está tudo muito bem planejado e eu voltar em breve. Não posso abrir mão.

Como separar o lado profissional do pessoal?

A gente está nessa vida há 16 anos, desde 2000. Estou acostumada e sei bem separar as coisas. Em casa é a Dani mulher e futura mãe. Na quadra é a atleta dedicada sempre 100%. Nunca tive dificuldade em diferenciar esses dois lados.

Você se sente preparada para ser mãe?

Me sinto sim. O Sidão também. Ele tem um filho mas não conviveu direto. Nos preparamos financeiramente para aumentar a família e psicologicamente também. Queremos muito.

E a tal lacuna que seria deixada pela Dani na seleção?

O Zé já tem experimentado algumas jogadoras como a Roberta e a Naiane. Elas já passaram por seleção. Sem a minha presença as duas e aquelas que o Zé eventualmente chamar poderão jogar mais e adquirir experiência. Só jogando que se ganha bagagem. Comigo lá não jogam nunca o necessário.

Por que 2017 para ser mãe?

Porque é um ano mais tranquilo em termos de seleção. Participei dos dois últimos ciclos olímpicos e escolhemos a época mais do que correta. Quero engravidar e me recuperar logo. Voltar para a seleção e clube em alto nível. Tenho ainda o sonho que meu filho(a) possa me ver jogando, acho que isso faz parte do processo da família. Fico só imaginando. 2017, até pelas competições que o BRASIL terá, é o ano ideal.

E quem substituiu a mãe Dani Lins?

Quem tem que dizer é o Zé no caso da seleção e o Luizomar em relação ao time de Osasco. Temos boas levantadoras. Se o Zé quiser eu volto em 2018. Osasco também. Adoro o clube. Quero muito jogar o mundial em 2018. Ainda não fui campeã do mundo. Tenho o desejo de participar de mais uma olimpíada. É difícil com filho? Sim, mas o Sidão vai me ajudar muito nesse processo. Saio para dar um rolê, mas eu volto. Não dizem que renovada? Então que assim seja.

E o clube? No caso Osasco?

Pretendo jogar por muito tempo e se der voltar na fase final da Superliga em 2018. Janeiro se possível e playoffs. Não depende só de mim, mas as pessoas envolvidas sabem da minha identificação com o projeto.

Como explicar essa relação tão boa hoje existente entre clube, patrocinador e atletas?

Estou indo para o meu quarto ano em Osasco. Ganhando ou perdendo, o que faz parte do esporte, a empresa não muda e se mantém no propósito de incentivar o esporte com time de primeiro nível e marketing acima da média. Não vi nada igual por onde passei. Isso é mesmo uma família literalmente falando. A visibilidade é impressionante e o que alcançamos com esse clipe recente foi algo fora do comum. É um orgulho jogar e ser contratada da Nestlé. Só quem está aqui sabe o que estou dizendo.