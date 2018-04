O blog crava: Wallace jogará no Sesc as duas próximas temporadas.

A derrota no jogo 5 das semifinais contra o Cruzeiro marcou a última partida dele com a camisa de Taubaté. O time acabou eliminado da Superliga ao perder por 3 a 1.

Wallace, 30 anos, assina por duas temporadas no Rio.

O blog apurou que o atleta tinha ótimas propostas da Itália e do Japão. Wallace no entanto optou em continuar no BRASIL pelo menos até a Olimpíada de Tóquio em 2020.