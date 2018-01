Xiiii… surge uma nova estrela na China.

Ying-ying Li. 17 anos. 1,92m.

Quem viu jogar garante que trata-se da nova estrela do vôlei da China.

Ying-ying Li é a maior pontuadora do campeonato chinês vestindo a camisa do Tianjin. Não é pouco. Basta dizer que na China o Shanghai conta com a craque coreana Kim Yeon Koung.

Os especialistas no país cravam que Ying-ying Li já está sendo observada de perto pela comissão técnica da seleção adulta.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Não será surpresa se a jovem oposta já for relacionada para as principais competições de 2018. Se aprovar, corre o risco de jogar o mundial do Japão.

Se ela for isso tudo, dá para imaginar o que será a China com Ting Zhu na ponta e Ying-ying Li na saída.