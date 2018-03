Zé Roberto confirma ausência e Fernanda Garay está fora da seleção: ‘Quer cuidar da família. Respeito’.

Fernanda Garay não joga mais pela seleção brasileira.

O pedido partiu da própria jogadora. O blog conversou com José Roberto Guimarães que confirmou a informação:

‘Ela me procurou quando o Praia Clube esteve em São Paulo há uns 2 meses. Veio até a minha casa e explicou que pretende se dedicar aos familiares. Respeito. A Fernanda alegou que viveu 4 anos longe do BRASIL e que só agora tem aproveitado de fato a família’.

Fernanda Garay pode seguir os passos de Camila Brait e Dani Lins.

‘É claro. Acho muito natural que ela pense em engravidar. Ela tem 6 meses de casada, vai fazer 32 anos e ser mãe seria uma realização pessoal’.

O técnico lamenta não poder contar com Garay no mundial do Japão. Zé entretanto deixou claro que as portas estarão sempre abertas para a jogadora:

‘Fico triste porque contava com ela. A Fernanda está no ápice da forma, madura e experiente. O que deixei claro é que se essa não for uma posição definitiva, que as portas da seleção sempre estarão abertas. Não se sabe o dia de amanhã’.

O blog tentou falar com Garay. A jogadora ainda não retornou o contato.