94 anos de Corinthians x Guarani

Neste dia 19 de setembro, mas de 1915 – ou seja, há 94, o Corinthians enfrentava pela primeira vez um de seus mais frequentes adversários no futebol paulista, o Guarani. Foi num amistoso em Campinas, pois neste ano o time alvinegro não pode jogar o Campeonato Paulista – estava trocando a LPF pela Apea. Eis a ficha do jogo (extraída do Almanaque do Timão):

19 de setembro de 1915 (tarde)

CORINTHIANS 5 – Aristides; Fulvio e Casemiro Gonzalez; Police, Bianco e Cesar Nunes; Tonico, Romeu, Amílcar, Apparício e Neco.

GUARANI 2 – Não disponível.

Gols – Neco (pênalti). Não existem registros dos outros.

Árbitro – Não disponível

Local – Hyppódromo Campineiro (Campinas-SP)

Os anos se passaram e os times se enfrentaram muitas outras vezes. A mais famosa delas é esta abaixo – cuja hitória contaremos em outro post.