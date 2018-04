Corinthians e Palmeiras pela solidariedade

SÃO PAULO – Diante do estado de calamidade pública instaurado em São Luiz do Paraitinga, Corinthians e Palmeiras decidiram unir suas marcas em prol da solidariedade. Nesta quinta-feira, os presidentes dos dois clubes se uniram para organizar um leilão beneficente de camisas assinadas por seu ídolos.

No Salão Nobre do Palestra Itália, Luiz Gonzaga Belluzzo foi o anfitrião de Andres Sanchez. Em um clima cercado por cordialidade, o mandatário palmeirense entregou uma placa em homenagem aos 100 anos do arquirrival Corinthians.

“Que isso sirva de exemplo para a sociedade como um todo. Antes de tudo, somos cidadãos e disputamos somente na bola, dentro de campo. Não podemos perder a rivalidade, mas isso fica nos 90 minutos de jogo”, agradeceu Andres.

“Essa homenagem não tem nenhum sentido piegas, mas histórico”, respondeu Belluzzo. A cidade de São Paulo seria outra, teria outra alma, se não existissem Palmeiras e Corinthians. São rivais que pertencem à mesma natureza, a do esporte competitivo”, completou.