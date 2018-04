Estádio, um antigo sonho corintiano

Construir um estádio, arrendar o Pacaembu, reformar a Fazendinha… Todas e outras opções já foram lançadas ao ar nestes 99 anos do Corinthians. A mais recente é a possibilidade de construir um estádio em Itaquera, como está no projeto inicial da concessão da área, nos anos 70. As muitas tentativas entraram para o folclore e, apesar das gozações, nunca deixaram o imginário dos torcedores.

Para conhecer a história dessas tentativas, leia aqui, no estadao.com.br. Não deixe de ver ainda as maquetes produzidas, neste especial.

E deixe sua opinião: o Corinthians deve mesmo construir um estádio? Arrendar o Pacaembu? Ignorar tudo?