Grandes ídolos – Gilmar

Gilmar chegou ao Corinthians só porque o Jabaquara, de Santos, o incluiu à força na negociação de um meio campista que o Corinthians queria contratar em 1951. Foram dez anos de clube, quatro títulos e uma saída polêmica após uma lesão

SÃO PAULO – As gerações mais novas associam Gilmar dos Santos Neves à seleção brasileira e ao Santos. Era ele no gol dos dois primeiros títulos de Copa do Mundo, em 1958 e 1962, e que participou das campanhas dos títulos mundiais santistas, comandados por Pelé, em 1962 e 1963. Mas antes de tudo isso acontecer foi ídolo da torcida mais fanática de São Paulo.

Era Gilmar no gol, por exemplo, em 6 de fevereiro de 1955, no empate por 1 a 1 contra o Palmeiras, quando o time alvinegro levou o Paulista de 1954 (o do quarto centenário da cidade de São Paulo) e que fecharia anos de glórias para o clube do Parque São Jorge e iniciaria os trágicos 22 anos e sete meses sem título relevante.

Foram 395 partidas pelo Corinthians, entre 51 e 61 (com 527 gols sofridos). É o segundo goleiro que mais atuou, perdendo para Ronaldo. Foi três vezes campeão paulista (51, 52 e 54) e duas do Rio-São Paulo, em 1953 e 1954.

Apesar do currículo, a carreira de Gilmar no Corinthians teve altos e baixos, algumas polêmicas e talvez por isso não seja lembrado por corintianos mais novos como um dos grandes goleiros. Sua chegada, em 1951, foi associada a de um meio campo chamado Ciciá, o craque do Jabaquara. Gilmar só foi contratado por imposição do clube santista, que apenas liberaria Ciciá se o goleiro viesse junto. No final, quem virou titular foi o camisa 1.

Em novembro do mesmo ano, a goleada de 7 a 3 para a Portuguesa foi para a conta de Gilmar, que acabou afastado por quatro meses. E quando saiu do clube para o Santos, em 61, foi devido a uma briga com o presidente Wadih Helou por causa de contusão que não curava.

Gilmar vive hoje, aos 79 anos, no Guarujá com a esposa Rachel. Um acidente vascular cerebral (AVC) limitou sua fala. Mas ele ainda acompanha o futebol. Em recente entrevista a O Estado de S. Paulo, auxiliado por Rachel, Gilmar se negou a afirmar qual clube prefere, Corinthians ou Santos.

