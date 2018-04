O primeiro gol, o primeiro herói e a primeira vitória corintiana

Luiz Salvatore Fabbi. Este é o nome do autor do primeiro gol da história do Corinthians, há 99 anos, na segunda partida da história do Corinthians, em mais um jogo varzeano. Foi no campo que existia onde fica atualmente a rua José Paulino, no bairro do Bom Retiro, em São Paulo.

Nascido em Parma, na Itália, em 2 de maio de 1890, Fabbi tinha apenas 20 anos quando conseguiu o feito, quando o time jogava com suas camisa bege e calção preto. Ele jogou três anos pelo time corintiano, em 15 partidas e fez quatro gols. Deixou o time por estar descontente com a reserva e foi para o Palestra Itália em 1914, jogar com o irmão Maturo. Faleceu em 1966.

O gol marcado por Fabbi foi o primeiro do jogo. O segundo foi de Jorge Campbell. E o Corinthians assim venceu pela primeira vez em sua história. A ficha da partida, com o que restou de registro (extraída do Almanaque do Timão):

14/9/1910 (tarde)

CORINTHIANS 2 – Valente; Perrone e Atílio; Lepre, Alfredo e Police; João da Silva, Jorge Campbell, Fabbi, César Nunes e Joaquim Ambrósio.

ESTRELA POLAR 0 – Não disponível.

Gols – Fabbi e Jorge Campbell.

Árbitro – Não disponível.

Local – Rua dos Imigrantes (São Paulo-SP)