Professor escreve “Corinthians” no RG

Como se mede a paixão de um torcedor por seu time de coração? O professor corintiano Danilo Cajazeira, o Mandioca, resolveu estampar na pele o amor ao clube. “Eu tenho o braço esquerdo inteiro tatuado: o primeiro símbolo, a data de fundação, a frase ‘minha história’, o time sendo saudado pela torcida ao entrar em campo (baseado na invasão ao Rio em 76), a silhueta em negativo do Basílio comemorando o gol de 77, a palavra ‘Fiel’ abaixo de uma bandeira preta e outra branca e a inscrição ‘Corinthians 54:77’, para lembrar que foi no período do jejum de títulos que conquistamos nossa alcunha de fiéis”, conta.

Além das tatuagens, ele também decidiu eternizar o nome do Timão no próprio RG. “Eu fui tirar um documento novo e estava com a camisa do Corinthians. A atendente do Poupatempo não me deixou usar a foto, alegando que era proibido. Achei sacanagem e, com a raiva que estava, assinei minhas iniciais e escrevi Corinthians como protesto. Depois vi que se pode tirar RG com foto com a camisa que quiser”, diz.

O amor de Mandioca pelo Corinthians começou aos 7 anos. Seu pai, torcedor do Fluminense, falou sobre os times paulistas e prometeu levá-lo ao estádio para ver um jogo de cada clube. O primeiro foi o São Paulo, que não impressionou. “Depois ele me levou para um jogo do Corinthians. Me recordo apenas da torcida e da bateria. Naquele dia me tornei corintiano. Nem cheguei a ir ver o Palmeiras.”

No início do ano, Mandioca perdeu o pai. “Foi na final da Copa São Paulo. Ele queria ser cremado e resolvemos espalhar suas cinzas no mar, que ele adorava, e no Pacaembu, estádio pelo qual tinha um carinho enorme. Ali ele está sempre comigo”, diz. Mandioca tem uma cachorra, a Preta, e três gatas: a Branca, a Boquita (que ele achou perto do título da Copa São Paulo) e a Zica, que ele encontrou no Pacaembu após um Corinthians 1 x 4 Goiás.

Ele é professor de Geografia, anarquista, cantor de uma banda que só toca músicas com letras sobre futebol, a Fora de Jogo, e ainda joga em um time de várzea chamado Autônomos FC. Por tudo isso, ele não quer ver o Corinthians tomando rumos errados. “É preciso respeitar as tradições do clube enquanto instituição popular no ano de seu centenário. Precisamos de ingressos a preços populares, pois R$ 50,00 é absurdo! Este ano tínhamos time para levar o Brasileirão e desmontamos para fazer favor a empresários. E essa paranoia por Libertadores não pode ser maior que a nossa tradição. A gente não joga para igualar os outros em títulos, a gente joga para celebrar a nossa existência. Em qualquer campeonato.” Isso é paixão!

