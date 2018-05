Remo vai sar do ‘fundão’

Departamento histórico quer reviver bons tempos mais próximo dos sócios e de potenciais jovens remadores

MARCEL RIZZO

JORNAL DA TARDE

SÃO PAULO – Até 1933, o escudo corintiano era apenas circular, com a bandeira paulista ao centro. Foi naquele ano, com o surgimento do Departamento de Remo, que os dois remos e a âncora foram incorporados ao símbolo. É apenas um dos exemplos da importância que o esporte já teve um dia no clube. Hoje relegado a segundo plano, diretores e ex-dirigentes do setor aguardam com impaciência duas mudanças que podem tirar do ostracismo os remadores, tanto no Corinthians quanto em São Paulo.

“No clube, com a reforma da Fazendinha, devemos migrar para uma área mais bem localizada. O acordo está feito. Já para o remo de São Paulo temos projeto de criar mais uma raia olímpica, no Parque Ecológico. Seria fundamental para o esporte não desaparecer de vez”, explica Dorival Solera, diretor de Remo.

Atualmente localizado atrás do estádio do Parque São Jorge, o “tanque” no qual os remadores aprendem as técnicas do esporte e o galpão no qual estão guardados documentos históricos e alguns barcos antigos serão demolidos para a reforma da Fazendinha. “O acordo é que migraremos para próximo das piscinas. Será muito melhor, porque estamos isolados atrás do estádio. Hoje, os garotos não veem o remo e não têm vontade de praticar”, diz Ilmar Schiavenato, conselheiro, ex-diretor e remador do clube.

Ele e Solera participaram de diversas regatas ainda quando o Rio Tietê era navegável. Ou quase navegável. “Em meados dos anos 70 já estava poluído. Não como hoje, mas já víamos algumas coisas bem estranhas. Uma vez vi até um cadáver”, diz Schiavenato.

NOVA RAIA

A ideia de ter uma raia em São Paulo como opção à da USP surgiu quando a cidade disputou contra o Rio o direito de representar o Brasil como sede dos Jogos Olímpicos de 2016. Foi feito um projeto para utilizar dois lagos existentes no Parque Ecológico, que acabou engavetado com a derrota paulista.

Os clubes de remo na Capital reclamam de pagar cerca de R$ 40 mil por ano para usar as instalações da USP. É muito para quem hoje não é prioridade.

O NÚMERO

76

anos completou em 2009 o departamento de Remo no Corinthians. Após a fundação, em 1933, o escudo do clube foi alterado para homenagear os novos esportistas: dois remos e uma âncora foram acrescentados à bandeira paulista.

Texto publicado no ‘Jornal da Tarde’ de 27/11/2009, em caderno especial