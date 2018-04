Em seus 99 anos de história, o Corinthians tem taças e conquistas no futebol e em várias modalidades, como basquete, vôlei, remo, natação, futsal, etc. A lista abaixo é a das conquistas do futebol e, ao longo do tempo, vamos contando as histórias destas aqui no Blog do Centenário do Corinthians.

TODOS OS TÍTULOS DO FUTEBOL DO CORINTHIANS

Internacionais

I Mundial de Clubes da Fifa (2000)

Nacionais

Campeonato Brasileiro (1990, 1998, 1999 e 2005)

Campeonato Brasileiro Série B (2008)

Copa do Brasil (1995, 2002 e 2009)

Supercopa do Brasil (1991)

Interestaduais

Torneio Rio-São Paulo (1950, 1953, 1954, 1966 e 2002)

Estaduais

Campeonato Paulista (1914, 1916, 1922/23/24, 1928/29/30, 1937/38/39, 1941, 1951/52, 1954, 1977, 1979, 1982/83, 1988, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003 e 2009)

TORNEIOS



Internacionais

Copa Presidente Marcos Pérez Gimenez/Pequena Taça do Mundo (Venezuela, 1953)

Torneio Internacional Charles Miller (Brasil, 1955)

Copa do Atlântico (1956)

Copa Cidade de Turim (Itália, 1966)

Torneio Costa do Sol (Espanha, 1969)

Troféu Apolo V (Estados Unidos, 1969)

Copa São Paulo (Brasil, 1975)

Torneio Feira de Hidalgo (México, 1981)

Copa das Nações (Estados Unidos, 1985)

I Torneio Internacional de Verão Cidade de Santos (Brasil, 1986)

II Torneio Internacional de Verão Cidade de Santos (Brasil, 1987)

XLII Troféu Ramón de Carranza (Espanha, 1996)

Interestaduais

Taça Supremacia/Torneio Quinela de Ouro (1942)

Torneio de Brasília (1958)

Pentagonal do Recife (1965)

Triangular de Goiânia (1967)

Torneio do Povo (1971)

Taça Cidade de Porto Alegre (1983)

Estaduais

Torneio Início do Campeonato Paulista (1919, 1920, 1921, 1929, 1936, 1938, 1941, 1944 e 1955)

Taça Cidade de São Paulo (1922)

Taça Cidade de São Paulo (1942/43, 1947/48 e 1952)

Taça Cidade de São Paulo (1978)

Taça Competência (1922/23/24)

Taça Ballor (1923/24 e 1928)

Troféu Fasanello (1938)

Taça Henrique Mundel/Festival do São Paulo Futebol Clube (1938)

Taça Prefeitura Municipal de São Paulo (1953)

Torneio das Missões/Taça Tibiriçá (1953)

Taça Charles Miller (1954 e 1958)

Taça dos Invictos (1956, 1957 e 1990)

Torneio de Classificação do Campeonato Paulista (1957)

Taça São Paulo (1962)

Taça Piratininga (1968)

Torneio Laudo Natel (1973)

Taça Governador do Estado (1977)

Copa Bandeirantes (1994)

TAÇAS E TROFÉUS

Internacionais

Taças Cittá de Firenze, Ao Empório Toscano, Sudan Ovais e Professor Caputto (1929)

Copa dos Campeões (1986)

Nacionais

Taça Mais Querido do Brasil (1955)

Troféu Osmar Santos (2005)

Interestaduais

Char de la Victoire e Taça Vada (1928)

Taça Apea (1930)

Taça Aliança da Bahia (1936)

Taça Prefeitura de Salvador (1936)

Taça Linha Circular (1938)

Taça de Campeões Rio-São Paulo (1941)

Estaduais

Taça Beneficência Espanhola (1915, 1916)

Taça Cronistas Esportivos (1916)

Taça oferecida pelo dr. Alcântara Machado (1916)

Taça oferecida pelo sr. Celinho Ambrósio (1917)

Taça Amílcar Barbuy (1919)

Taça União Brasil (1919)

Taça 47 (1919)

Taça Neco (1920)

Taça Doutor Arnaldo Vieira de Carvalho (1920)

Taça Prefeitura Municipal de Guaratinguetá (1920)

Taça Ida (1921)

Taça Antarctica (1921)

Taça ao Preço Fixo (1921)

Taça Sacadura Cabral e Gago Coutinho (1922)

Taça Cântara Portugália (1922)

Taça Joalheria Castro (1925)

Taça Guido Giacominelli (1925)

Taça Agência Ford (1925)

Taça Studebaker (1925)

Taça Lacta (1926)

Taça Centenário do Uruguai (1926)

Taça Guanará Espumante (1926)

Taça Francisco Rei (1926)

Taça Apea (1926)

Taça De Callis (1926)

Taça Elixir de Cabo Verde Composto (1926)

Taça Adamastor (1926)

Taça Fábrica de Gelo Vila Mathias (1927)

Taça Sarmento Beires (1927)

Taça Ribeiro de Barros (1927)

Taça Tipografia Carvalho (1927)

Taça O Comerciário (1927)

Taça Almirante Sousa e Silva (1929)

Troféu Washington Luís (1930)

Taça Ministro do Chile (1928, 1931)

Troféu Liga Paulista (1939)

Taça Duque de Caxias (1941)

Taça Manoel Domingos Corrêa (1942)

Troféu Bandeirante (1954)

Troféu Lourenço Fló Júnior (1962)

Taça da Solidariedade (1994)

TÍTULOS HONORÍFICOS

Galo da Várzea (1910, 1913)

Campeão do Centenário (1922)

Campeão dos Campeões do Brasil (1929)

Tri tricampeão paulista

Campeão Honorário do Brasil: Torneio Rio-São Paulo (1950)

Fita Azul do Futebol Brasileiro (1952)

Campeão Internacional dos Invictos (1954)

Campeão dos Centenários (1922 e 1954)

Campeão Paulista do Século XX I

(lista extraída do site oficial do Corinthians)