O ano do centenário do Corinthians viveu um momento especial nesta quarta-feira, 13 de janeiro, no estádio do Pacaembu. Um dos maiores ídolos da história do alvinegro, Marcelinho Carioca atuou por 45 minutos diante do Huracán e assim realizou a sua despedida.

Amado pelos corintianos e odiado pelos rivais, Marcelinho atuou com a camisa número 100. Em sua passagem como jogador pelo Corinthians, ele conquistou muitos títulos – o mais importante e inesquecível foi a conquista do Mundial de Clubes de 2000.

O torcedor corintiano só tem uma coisa a dizer: “Valeu, Pé de Anjo”