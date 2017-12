Ousadia e alegria

Neymar Jr. é um jogador fantástico. Brilhante. Não há dúvida sobre a capacidade dele em campo. Mas o rapaz está em uma fase ruim e precisa colocar a cabeça no lugar. Não marca há 11 jogos pelo Barcelona. O clube também vive um momento delicado – ocupa apenas a terceira colocação no Campeonato Espanhol.

O craque vive altos e baixos do ponto de vista emocional, algo que prejudica a imagem dele com a torcida. Não lida bem com críticas. Durante a campanha da seleção na Rio 2016, foi vaiado, questionado e reagiu mal. Arrumou confusão com torcedores no Maracanã e teve um comportamento hostil mesmo com a medalha de ouro no peito. Mas, a conquista inédita para o Brasil acalmou os ânimos, assim como a virada sensacional da seleção principal sob o comando de Tite nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018.

Entretanto, a premiação da FIFA mostrou uma realidade alarmante para o staff do camisa 11 do Barça. Apesar de todo o talento – e marketing –, o jovem não foi listado entre os três melhores do mundo. Nem mesmo figurou entre os 11 que compõem a seleção mundial.

Neymar Jr. é o maior jogador brasileiro da atualidade e provavelmente vai faturar uma ou mais Bolas de Ouro na carreira. Mas, nesse momento, precisa de foco. É necessário mostrar em campo o dom que Deus lhe deu. E isso significa jogar muita bola, não fazer comerciais ou gastar tempo demais em postagens nas redes sociais, parcerias musicais ou se exibir em festas regadas a bebidas e mulheres.

Ninguém tem nada a ver com a vida dele, é fato. Porém, uma figura pública deve pagar um preço pela fama e riqueza. O craque precisa entender que se o futebol dele minguar, todas essas regalias vão diminuir em igual escala.