Mesmo tendo perdido o tênis do pé direito durante a prova, Dejen Gebremeskel venceu os 3 mil metros do Grande Prêmio de Atletismo, disputado nesse fim de semana em Boston, nos Estados Unidos. O etíope fez o tempo de 7min35s37, batendo assim o bicampeão europeu Mo Farahm, da Somália. “É realmente difícil terminar a prova com um sapato”, disse Gebremeskel, de 21 anos.