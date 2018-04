FiveFingers em março no Brasil

O angolano Jonhson, que atuou pela Portuguesa e hoje está no chinês Chengdu Blades está trazendo para o Brasil uma versão ainda mais estilosa do que nós corredores entendemos por FiveFingers, como publicado na coluna “Em off” da edição de quarta-feira do Jornal da Tarde. Mas o modelo comercializado pelo atacante não é o mesmo usado para a corrida. A polêmica “luva para os pés”, que promete dar ao esportista a sensação de estar descalço, chega ao Brasil em março e será comercializada com exclusividade pela Track&Field.