Eu felizmente não tenho ações da OGF, cujo valor despenca. Minhas modestas contas felizmente estão em dia. Por esses motivos, posso caminhar despreocupado. Eu só não sabia se poderia correr despreocupado com um par de tênis minimalistas. Para os menos enfronhados no assunto, explico brevemente que esse tipo de calçado foi concebido a partir da proposta de correr como se fazia antigamente, com os pés descalços na grama.

No domingo passado, resolvi testar um par Nike Free 5.0+, com tecnologia Flywire. Meus joelhos até agora não reclamaram. E acho que não vão reclamar mais.

Sem toda a parafernália desenvolvida ao longo de anos para proteger as articulações com sistemas de amortecimento, pisamos naturalmente, distribuindo o peso do corpo de maneira adequada. E funciona. É agradável correr com mais leveza.