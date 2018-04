Londres 2012 na agenda

A maratona de Londres 2012 já tem data e hora marcada. A prova mais tradicional dos Jogos Olímpicos acontece em 5 de agosto para as mulheres e 12 para os homens, ambas com largada às 11 no horário local.

Isso é sinal que as coisas começam a se definir. Primeiro, a organização decidiu retirar a chegada da prova do Estádio Olímpico, como tradicionalmente acontece nos outros Jogos. Depois, o percurso em si também foi alvo de protestos. Moradores de regiões mais afastadas queriam a prova por lá, mas foram preteridos por quatro voltas no centro da capital britânica e já até falam em criar a paralela “maratona do povo”.

Segundo os organizadores, a ideia é que os cerca de 80 atletas circundem o público, que assim poderia acompanhar a passagem dos atletas mais de uma vez. Também há a necessidade de não alterar a rotina da cidade com outros eventos em andamento.

Mesmo assim, os atletas passarão por diversos pontos turísticos da capital com largada no The Mall, no Palácio de Buckingham, e segue até sua ponta ocidental, depois passa pela Catedral Saint Paul, a Tower Hill e a Casa do Parlamento.

Londres já íntegra o circuito das Maiores Maratonas do Mundo que conta ainda com (Berlim, Boston, Chicago e Nova York) e recebe cerca de 36 mil pessoas para a prova. Os preços e o calendário das demais competições de Londres 2012 estão no