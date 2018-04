Malucos em corrida de malucos

Um pequeno “aquecimento” e logo vem arco e flecha, trekking, boating, mountain bike, escalada, rafting, cross-country biking, corrida off-road e canoagem. Ufa! Tudo isso faz parte do quinto desafio Drambuie Highlander, que acontece em abril nas montanhas da Escócia. E não pense que esse tipo de corrida de aventura é só para malucos estrangeiros que curtem o espírito guerreiro e imortal. Malucos brasileiros também estão na parada.

Acompanhar o pai nas corridas de rua estava ficando pouco para Gabriel Gargiulo Pacca. Tão logo ele acrescentou em seus treinos a natação e a bicicleta. Pronto. Tinha virado triatleta seu “esporte oficial” até hoje, como gosta de dizer. Mais um pouco e nem mesmo as três modalidades reunidas estavam dando conta de tamanha hiperatividade do estudante de arquitetura, de 22 anos. Surgiu então a ideia de participar do desafio de aventura.

“O esporte sempre veio como algo natural na minha vida. Descobri a Drambuie Highlander e decidi tentar embarcar nesta aventura”, contou Pacca, que já participou do XTerra, Ironman 70.3, Nike 600, Troféu Brasil de Triathlon entre tantas outras provas de 10 quilômetros.

Para ser um dos quatro integrantes do Brasil na competição, os interessados têm de postar uma foto na página oficial da corrida no Facebook. As cinco imagens mais votadas serão analisadas por uma comissão julgadora. Os usuários podem “curtir” as imagens aqui até 10 deste mês. Neste momento, Gabriel Pacca está na segunda colocação.

“Além de concorrer a uma viagem para a Escócia, o ganhador não vai só passear. Também passará por uma corrida de aventura muito difícil, no melhor estilo Highlander de sobreviver, como o nome já diz. Tem que aguentar o tranco!”, lembra o triatleta.

A corrida relembra os passos do príncipe Charles Edward Stuart que em 1745 organizou um exército de clãs nas terras altas escocesas para restituir os tronos britânicos. A lenda conta que após a derrota da batalha e fugiu e presenteou o capitão John Mackinnon com a receita do licor de uísque Drambuie.