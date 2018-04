Mineiro resgatado volta a participar de uma maratona

Lembra do mineiro Edison Pena, um dos 33 resgatados naquele trágico resgate no Chile no ano passado? Pois é, agora, mais bem preparado, ele planeja disputar a Maratona de Tóquio, no domingo. Sua estreia nos 42 quilômetros foi em Nova York, mas por pura curtição ou, quem sabe, até por uma jogada de marketing dele próprio.

Pena, de 35 anos, arriscava suas corridinhas na mina em que ficou soterrado com seus colegas de trabalho. Sem lá muita orientação, acreditou que dava para encarar as subidas e descidas da Big Apple numa boa. Por pouco não se deu muito mal, mas na base da bravura terminou o percurso em 5h40.

Acontece que Pena, como muitos de nós mesmos, se encantou pela corrida. Ele garante que percorre 6 milhas (pouco mais de 9 quilômetros) todos os dias. O convite para participar da prova em Tóquio veio da Remo System, uma marca de acessórios esportivos do país. A empresa promete doar dois mil pares de tênis para crianças carentes no Chile em nome da honra do mineiro.

De volta. Para a Maratona de Tóquio, o etíope Haile Gebrselassie estará de novo nas ruas. Essa será a primeira aparição do recordista mundial da distância após uma conturbada aposentadoria no fim do ano passado. Ele abandonou a Maratona de Nova York no quilômetro 25, anunciou o fim da sua vitoriosa carreira e voltou atrás dias depois.