US$ 75 mil em 1h05min50

Que tal um rendimento como o título deste post? Interessante! Mas, sem dúvida, é para poucos. Bem poucos. Talvez nem para grandes empresários, jogadores de futebol ou as duas coisas juntas, enfim. Pois a queniana Mary Keitany conseguiu essa bolada toda (cerca de R$ 125 mil) nesta sexta-feira com a vitória e o recorde mundial na Meia Maratona Ras Al Khaimah, nos Emirados Árabes Unidos – o local explica muita coisa sobre o prêmio gordo.

Com o tempo de 1h05min50 nos 21 quilômetros, ela baixou em 35 segundos a marca anterior, que pertencia à compatriota Lornah Kiplat, no Mundial de Meia Maratona de Udine, na Itália, em 2007. Mary cruzou a linha de chegada com tranquilidade, mais de três minutos antes das concorrentes. A vitória no masculino ficou com o etíope Deriba Merga.

Com o novo recorde, a queniana já desponta como uma das favoritas para vencer a Maratona Olímpica, seu grande sonho. Se depender dos seus últimos resultados, mais esse feito não será difícil. Depois da maternidade em 2009, ela voltou a correr em grande forma e já levou para casa o Mundial de Meia na Inglaterra, a Meia Maratona de Nova Deli e os 25 quilômetros de Berlim.