Corrida para todos

Se exponha mas não se queime

Este é o slogan da campanha nacional de prevenção do câncer de pele e, se você treina ou corre no sol, confira as dicas do dermatologista Murilo Drummond, que é também corredor de rua amador. #DezembroLaranja #ControleoSol #corridaderua #BlogCorridaParaTodos Todos os anos surgem em torno de 176 mil casos de câncer de pele, dados do Instituto Nacional de