1ª Cãocorrida no Parque Villa-Lobos

Sabadão, dia 26 de maio, tem corrida de rua e caminhada para ir com seu pet. São 2Km dentro do Parque Villa-Lobos, na capital paulista. Inscrições estão abertas #BlogCorridaParaTodos #peztrun

Esta é a primeira Cãorrida em um parque público da capital paulista. Tem gente que treina direito com seu cachorro. Certa vez, na Meia Maratona do Rio, um senhor de uns 70 anos me ultrapassou no último quilômetro correndo com seu vira-latas. Respirei fundo, tentei retomar minha posição, mas não consegui… Humilhação total rsrsrsr. Tenho uma amiga que sempre levá-lo o boxer dela junto nas corridas, acho muito bacana ter uma corrida para os donos correrem junto com seus cachorros.

Na PetzRun vai ter até aquecimento diferenciado, a partir das 8h30, comandado pelo time da revista Boa Forma . A largada será às 9h30 e a da caminhada, às 10h15.A iniciativa é da Petz (criada em 2002 como Pet Center Marginal) e o parque Villa-Lobos. E são três modalidades da corrida: elite, kids e fun. A primeira terá premiação em troféus para os três primeiros lugares masculinos e três femininos. Na kids, também os três primeiro lugares serão premiados com troféus. Já na categoria fun, para aqueles que querem só caminhar e curtir o passeio com seu bichinho de estimação, todos vão receber medalhas. Para se inscrever basta clicar aqui e pagar a taxa de R$ 50.

Quem for levar cães das raças pitbull, rottweiler, pastor alemão, mastim napolitano, doberman, dogue alemão, boxer, bull terrier ou fila!brasileiro deve utilizar focinheira e guia curta, como determina legislação vigente. Durante a corrida haverá um posto veterinário para atender os participantes, em caso de acidentes ou imprevistos. O kit de participação contempla camiseta, chip, peitoral, sacola e saco de cocô. Haverá guarda-volume no local, gratuito para os participantes. Além disso, haverá campanha de doação de ração para uma ONG que cuida de animais, pedem aos participantes que puderem doar 1 quilo de ração.

Saúde dos pets

A atividade física para os pets faz bem para fortalecer a musculatura, aumentar a capacidade respiratória, controlar o peso e diminui o risco de doenças. “Os exercícios também ajudam a combater problemas comportamentais, como lambeduras excessivas de patas, mordeduras, ansiedade e agressividade. Mas sempre tomando alguns cuidados e sob orientação de um o veterinário”, explica a veterinária Karina Mussolino, gerente de clínicas da Petz.

A dica daveterinária é evitar os horários mais quentes, ficar atento à hidratação e às pausas para o descanso. Ela explica que é preciso ter cuidado com o padrão respiratório, principalmente nas raças que possuem o focinho achatado (raças braquicefálicas), e não indica o exercício para aqueles que tenham alguma doença pré-existente, que podem ter uma exaustão física, comprometendo e agravando o quadro. “As corridas ou caminhadas ao ar livre devem ser feitas de maneira tranquila, para que o momento seja um prazer para o tutor e seu pet.” A primeira Petzrun tem patrocínio da Royal Canin, snacks Purina (Dental Life e Doguitos) e Bravecto. Além do apoio da Decathlon, Nescafé, Nescau, Hotel IBIS, Revista Boa Forma e Alpha FM.

Serviço

Quando: 26 de maio

Horário: a partir das 8h

Onde: Parque Villa-Lobos (avenida Prof. Fonseca Rodrigues, 2.001, Alto de Pinheiros)

Inscrições: site da corrida: petzrun.com.br

Retirada do Kit: entre 23 e 25 de maio – das 8h às 22h – na Rua Bandeira Paulista, 982 (Itaim- Bibi)