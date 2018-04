82 anos em 34 minutos

Arédio Dias Carneiro, o corredor mais velho do Circuito da Longevidade de Goiânia, acelerou os 6km com um ritmo de menos de 6 minutos o quilômetro e venceu em sua categoria.

Carneiro sempre jogou futebol com os amigos. No entanto, aos 50 anos, a pelada semanal andava lhe causando dores musculares e nas articulações. “Foi nesse momento que decidi partir para uma nova e bem-sucedida atividade esportiva: a corrida de rua”, conta.

Carneiro subiu no lugar mais alto do pódio domingo 17 de abril em Goiânia e com certeza se tornou um exemplo de motivação a seguir. #xôpreguiça!!! Ele explica que os resultados são frutos de sua dedicação ao treinos e ao alongamento correto antes das provas. “A pessoa que pratica esporte ganha em saúde, melhora sua qualidade de vida. E passa a se sentir muito bem”, garante.

Na geral masculina, Altobeli Santos da Silva completou o percurso de 6 km em 17’16”. Entre as mulheres, Angelina Daniel Tsere repetiu o feito da etapa de Brasília, na semana passada, e chegou em primeiro com o tempo de 21’00”. “Foi uma prova difícil, bem disputada, decidida nos últimos quilômetros. Faltava 1,5 quilômetro quando consegui me distanciar do Ederson. Gostei do meu resultado. Estou me preparando para tentar o índice para os Jogos Olímpicos do Rio”, fala Silva.