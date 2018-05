Air Pegasus é o tênis mais vendido da Nike

Modelo de tênis para corrida de rua foi desenhado por Mark Parker, atual CEO da marca, completa 35 anos e ganha nova edição. #BlogCorridaparaTodos #corridaderua #calçadoesportivo

Na estreia, em 1983, o grande diferencial era o custo benefício, custava US$ 50. Em 1988, o modelo ganhou uma versão feminina, que agradou bastante Aí já custava um pouco mais, US$70. Em 1993 se tornou o calçado mais vendido da marca da categoria de corrida de rua – totalizando até então 17 milhões de pares!!! Hoje custa US$ 100 nos EUA e continua vendendo milhões de pares. A Nike não divulga o número atual. Mas podemos fazer uma estimativa com base nas vendas dos dez primeiros anos. Em 35 anos, seriam uns 60 milhões de pares, o que daria para calçar toda a população da Itália.

O Nike Air Zoom Pegasus 35 passou por grandes mudanças tecnológicas, que contaram com as avaliações de caras de peso como o Mo Farah, bicampeão olímpico nos 5 mil e 10 mil metros. Entre as principais novidades, uma mudança de design baseada nos insights de Farah: agora, o colarinho é direcionado para longe do tendão de Aquiles, garantindo mais conforto ao atleta. A preocupação com o conforto surge, ainda mais forte, no modelo para mulheres. Essa é a primeira vez que o Pegasus ganha uma espuma de Cushlon ligeiramente mais suave, especificamente ajustada para o pé feminino.

Segundo a assessoria de imprensa da Nike, a nova versão a placa de amortecimento Nike Zoom se estende por toda a entressola, inspiração do Nike Zoom Vaporfly 4%. Os designers combinaram os dois amortecimentos usados no Pegasus anterior, transformando-os em uma nova versão que imita a forma da placa curva de fibra de carbono do Vaporfly 4%. O shape oferece amortecimento responsivo, que melhora a transição e a flexibilidade. Outras alterações, como a lingueta e o calcanhar elevado, ajudam no processo de calce e toque do modelo. Foram mantidos o corte da malha e a costura da parte superior, por exemplo, permanecem iguais, além da sua entressola original, que mistura o Nike Zoom Air e espuma Cushlon. O modelo começa a ser vendido dia 1º de junho no Brasil, a R$ 549,90.