Aposente seu sofá

Deixe a preguiça de lado, escolha uma corrida bacana, prepare-se pra ela e dê férias para seu sofá e controle remoto. Para quem quer estrear em grande estilo tem corrida noturna com show do Jota Quest, os que preferem as provas bem casca há a Spartan e XTerra. Tem também a Disney Magic Run para iniciar os filhos na corrida. Fique ligado.O que não falta é opção bacana. #CorridaParaTodos

Quem procura fortes emoções há duas provas bem casca grossa: a Spartan e a Xterra. Pirapora do Bom Jesus (a 48km da capital São Paulo) é o local da primeira etapa da ReebokSpartan Race em solo nacional. A corrida está marcada para 18 de setembro com organização X3M Sports Business. São oito mil pessoas para conferir o festival “Join The Revolution” que envolve a corrida, que contempla Food Trucks e área recreativa para crianças. Mais de quatro mil pessoas já se inscreveram. Uma delas é a atleta Vera Spaorito. “Minha especialidade é prova de longa duração, então acho que minha resistência vai ajudar bastante. A disputa não é de velocidade, mas, sim, de técnica. É necessário juntar vários aspectos para conseguir se destacar. Carregar peso, treinar com cordas, tudo isso é importante. Venho treinando bastante corrida, aprendendo a passar pelos obstáculos, sem perder a força e agilidade. Estou confiante para conquistar um resultado satisfatório”, espera Vera.

A atleta sugere dicas para quem vai encarar este desafio: Treinos intervalados; Treinos curtos de corrida ,mas com alta intensidade; Treinar muita técnicas de obstáculos, tipo: subir corda, pular muro, rastejar no arame e etc; Musculação para fortalecimento; Assistir a alguns vídeos da Spartan; e Muita atenção na troca de obstáculos.

Com duas edições programadas para o ano de 2016 no Brasil, a Reebok Spartan Race escolheu dois dos estados que apresentam os maiores índices de praticantes de trail run no país para iniciar seu processo de expansão na América do Sul. Além da etapa de São Paulo, em setembro, o evento contará com uma etapa no Rio de Janeiro, no dia 23 de outubro, em Itaipava, região serrana do Estado. Os interessados em participar das duas primeiras disputas do festival em terras brasileiras devem acessar o site spartanracebrasil.com.br e efetuar a inscrição no link http://www.spartanracebrasil.com.br/pt/race/find-race

Antes, entre os dias 27 e 28 de agosto acontece o XTERRA Ilhabela (litoral norte de SP), com as modalidades Enduro; Night Swim Challange 2k; Short Triathlon; Half Trail Run; Short Trail Run e Kids Mini Corrida. “Os endureiros podem esperar boas trilhas, visuais alucinantes e muita diversão dentro da competição”, promete Thiago Velardi, coordenador técnico do evento, mais conhecido Feio. Inscrições: https://www.x3mbrasil.com/inscricoes/inscricoes/xterra-ilhabela-ii-2016

Agora para ir com os filhos e a família não tem prova melhor que a Disney Magic Run na capital paulista. Há a caminhada de 3 km e corrida de 8k. A festa será no Jockey Club em 14 de agosto, 7h a corrida e 8h a caminhada. Para a caminhada podem participar pessoas de todas as idades e para as famílias há o pacote familiar. O kit é padrão Disney e a corrida é organizada pela Corpore . Inscrições: www.disney.com.br/magicrun Sete dicas de saúde da Magic Run: Antes de realizar qualquer atividade física, faça um aquecimento. Comece com uma caminhada moderada por 5 minutos; Faça caminhadas de 30 a 60 minutos, e se possível, repita 3 vezes por semana; O calçado utilizado deve ser confortável e se ajustar corretamente aos pés; Mantenha seu corpo bem hidratado; Lembre-se que o ideal é beber ao menos 1 litro e meio de água por dia; Nos últimos 3-5 minutos, baixe o ritmo para diminuir gradualmente a frequência cardíaca; Assim que terminar de se exercitar, não se esqueça de alongar os músculos.

Já a mulherada tem três opções bacanas, o super treinão dos dez anos da Lei Maria da Penha, em 13 de agosto – organização da Latin Sports, na USP, às 8h. E as duas etapas da Vênus – 4 de setembro em SP e 9 de outubro no Rio. Organização Iguana.

Em 5 de novembro às 19h30 no Memorial da América Latina, amantes do rock e da corrida tem encontro na Rolling Stone Music & Run, evento da revista Rolling Stone Brasil com muita música, esporte e open bar – leia-se cerveja. Corrida de 5 e 10k, caminhada de 3k shows com as bandas Warriors e Jota Quest. No final das corridas, open bar de cerveja para curtir os shows. Organização da Yescom. Confira o vídeo da edição de 2015

Em agosto tem uma Night Run, também no Memorial, só que Disco. É a Live Music Night Run (http://goo.gl/eNQiU1). Promovido pela Live Esporte, em 27 de agosto. Com percurso de 5k, seguido de shows musicais, as inscrições já estão abertas e costumam evaporar. “Desde a nossa primeira etapa buscamos unir essas duas paixões, música e corrida, numa festa única e exclusiva. As duas primeiras edições foram um sucesso e esperamos cada vez mais fazer um trabalho melhor para trazer um evento único aos competidores”, diz Airton Junior, diretor de Produção da Live Esporte. Quem não conseguir se inscrever, terá nova chance.: Etapa Mix Sound no dia 17 de dezembro.

Em setembro o Esporte Clube Pinheiros celebra 117 anos com uma corrida de rua aberta ao público, com duas opções de trajeto: 5 km e 10 km (com duração máxima de 1 hora e 30 minutos). A disputa contará com participantes de alto rendimento, mas a meta principal será trazer os atletas iniciantes para a prática esportiva. Assim, a corrida será aberta ao público masculino e feminino a partir dos 16 anos (corrida de 5 km) e 18 anos (percurso de 10 km). O percurso passará pelos bairros Vila Olímpia, Itaim e Jardim Paulistano, com a largada prevista para as 7h na pista expressa da Marginal Pinheiros, altura da Rua Tucumã, e chegada no mesmo local. As inscrições e outras informações podem ser obtidas no sitehttp://www.corridaecp.org.br/.

E quem estiver de bobeira no domingo de manhã em Sampa, uma boa é conferir a ASICS São Paulo City Marathon. São 15 mil corredores, um recorde nos eventos da marca no país, as inscrições se esgotaram com dois meses de antecedência. A largada é na Praça Charles Miller em frente ao estádio do Pacaembu. Para o Elevado Costa e Silva chegando ao centro da cidade. Entre os pontos turísticos estão as avenidas Rio Branco, Ipiranga e São João, além do Largo do Arouche, Praça da República, Teatro Municipal, Viaduto do Chá, Prefeitura e Largo São Francisco. Contornam a Praça da Sé, passam pelo Pátio do Colégio e sobem a Brigadeiro cruzando a Av. Paulista até a Av. Pedro Álvares Cabral, em frente ao Parque do Ibirapuera, sentido República do Líbano. Vão para a Av. Juscelino Kubistchek passando pelo túnel Jânio Quadros, até a Av. Lineu de Paula Machado, seguindo pela ponte da Cidade Universitária, Praça Panamericana e Parque Villa-Lobos. A chegada é dentro do Jockey Club. Ou seja, 42km sem vai e volta. O que faz toda a diferença para quem está correndo. Largada em ondas às 6 da matina e a organização da prova é da Iguana Sports.

