Arnold Schwarzenegger investe em corrida de rua no Brasil

Será uma 8K no dia 22 de abril. A prova faz parte do evento Arnold Sports Festival South America, realizado pelo segundo ano em São Paulo. #corridaderua #BlogCorridaparaTodos

A Arnold Run terá percurso de 8km, na área próxima ao Sports Festival, e já é considerada a grande novidade do primeiro semestre de corridas de rua em São Paulo. A prova será disputada na manhã do domingo, dia 22 de abril, e poderá contar com a presença de Schwarzenegger. A expectativa é que o astro do cinema comande a largada da prova, a partir das 7h, na marginal do rio Pinheiros, na altura do Transamérica Expo Center (mesmo local da chegada).

Aliás, este domingo, 4 de março, rola nos EUA a Arnold 5K Pump & Run, com inscrições esgotadas. A prova que mistura levantamento de peso e corrida vai rolar na região do Greater Columbus Convention Center, onde acontece o Sports Festival este fim de semana. O levantamento de peso é no banco e realizado a partir das 6h30, e a corrida às 10h30. É a segunda edição dessa prova lá. O mote é misturar força e resistência.

Aqui na edição brasileira é só corrida. Cada participante recebe um ingresso para conhecer a Arnold Sports Festival South America, a maior feira internacional de nutrição esportiva, saúde, esportes, lutas, performance e fitness da América do Sul, nos dias 21 ou 22 de abril. A inscrição custa a R$ 125.

“Nós já temos, há cinco anos, um evento multiesportivo de grande porte. Em 2017, por exemplo, reunimos 10 mil atletas, competindo em mais de 30 modalidades, além de um público superior a 60 mil visitantes em São Paulo. Agora, com a corrida de rua, certamente vamos aumentar esse número. Esperamos que os corredores, seus amigos e familiares conheçam a feira e amplifiquem a missão do governador Schwarzenegger, de uma vida saudável para todos por meio do esporte”, afirma Ana Paula Leal Graziano, diretora da Savaget & Excalibur e sócia de Schwarzenegger no Brasil.

O Arnold Sports Festival é hoje um evento de alcance mundial. Além da América do Sul e América do Norte, Schwarzenegger ampliou sua área de atuação nos demais continentes. É realizado também na Europa, Ásia, Oceania e África.