As meias vermelhas da Escócia

Desde 1508 é realizada a Red Hose Race, a mais antiga corrida do mundo. Detalhe, o prêmio permanece o mesmo para quem vencer os 4,5 km – as tradicionais meias vermelhas de lã.

A próxima edição, a 505ª, acaba de ser confirmada para 30 de julho de 2016. A ideia da corrida foi uma ordem do rei da Escócia, James IV, a Lord Somerville, a quem dera as terras de Carnwath: realizar todo verão na festa de São João Batista uma corrida para descobrir o homem mais veloz da região, que atravessasse mais rápido a cidade a partir do extremo leste. O rei da Escócia instituiu também o prêmio: um par de meias vermelhas, cor essa que só podia ser usada por nobres naquela época. Daí vem o nome da corrida: “Hose” significa meias em escocês. A intenção do governante era puramente militar – mapear os homens mais rápidos da região a quem pudessem recorrer para levar as informações confidenciais. Era uma honra vencer a Red Hose Race, e o nome do ganhador era anunciado com toda a pompa na capital do reinado, e ele era reconhecido por suas reluzentes meias vermelhas, já que os escoceses vestiam saias.

Atualmente, por autorização real, a corrida migrou para o Agro Show de Carnwath, um grande evento rural, com os mais diversos concursos de animais, bailes, workshops e atividades para toda a família. Essa prova só pode ser cancelada pela coroa, fato que ocorreu por três ocasiões: em 1926 (Primeira Guerra), 1952 (Segunda Guerra) e 2001 (surto de febre aftosa).

A corrida agita a população local e o vencedor, homem ou mulher, além do par de meias, pode levar para casa 100 libras. Em 2012, pela primeira vez uma mulher venceu, foi a jovem Skye Dick.

Para correr, basta aparecer no dia da prova, pagar o ingresso do Agro Show (5 libras) e se inscrever na corrida gratuitamente das 10h às 11h45. A largada é em seguida, ao meio dia. Visitantes são bem-vindos, mas não levam o prêmio, a não ser que seja parente de algum morador de Carnwath, Auchengray, Braehead, Carstairs, Covington, Dunsyre, Dolphinton, Elsrickle, Forth, Libberton, Quothquan, Thankerton ou Walston, que possa “emprestar” o comprovante de residência.

O programa é diversão garantida no melhor estilo “Coração Valente” para quem busca por experiências bem diferentes, em locais fora do circuito das majors e que também goste de animais e vida rural. Não vai ter quenianos, jantar de massas, chip, medalha, crioterapia, testes de pisadas, expo de tênis, nada disso. Mas você vai sentir o gostinho de participar da corrida mais antiga do mundo, com no máximo duas centenas de corredores como companhia. Mais infos no site http://www.carnwathagriculturalsociety.com/news.php

Carnwath fica a 50 km de Glasgow ou Edinburgh, e o percurso da prova é na fazenda onde acontece a Expo. A prova entrou para o Guiness Book em 2006, como a mais antiga corrida de pedestres do mundo. Há quem diga que a mais antiga seria a Palio del Drappo Verde. Criada em 1208, teve um intervalo de mais de 200 anos. Falarei dela no próximo post. #CorridaParaTodos