As mulheres correm pra que?

Para levar e buscar os filhos da escola, para coordenar o trabalho em casa e fora de casa, mas principalmente correm da balança. Correm pra ganhar saúde, bem-estar e beleza.

De olho no mercado feminino, a Puma organizou no dia 9 de julho evento só para mulheres para lançar o Ignite Dual, o tênis de corrida que será usado pelos atletas da marca nas Olimpíadas. Além de testar o novo calçado em grande estilo, rolaram palestras com a ginecologista e médica do esporte Maíta Poli de Araújo, que aliás já foi velocista e é diretora da Sociedade Paulista de Medicina Desportiva; e com as nutricionistas Vanessa Abreu e Renata Pahlsson e a fisioterapeuta Tatiana Abreu, trio do blog Corre Aqui.

O bate papo com as especialistas rolou depois do treino de 5km até o Parque do Ibirapuera, com o mestre Nelson Evêncio e a participação mais que especial das atletas Flávia Maria de Lima (800m e 1.500m) e Jéssica Gonzaga dos Santos (400m e 800m). Além da corrida, fizemos alguns exercícios educativos e foi ótimo ver com as atletas executam tão bem todos os movimentos, aprendi bastante.

Tudo bem que é impossível fazer um review de um calçado correndo apelas 5k, mas a primeira impressão é a que fica. Cabedal respirável, leve e sem costuras. Sola e entressola – parte anterior oferece flexibilidade e posterior, amortecimento e estabilidade. O contraforte oferece um clipe, o que garante a estabilidade da passada. O tênis me surpreendeu positivamente. Com certeza o ídolo Usain Bolt deve ter dado vários pitacos para a concepção desse modelo. Sorte dos pangarés como eu.

Voltando para a palestra. Maíta traçou um cenário bem bacana, desde a constituição óssea, como a mulher corre, o que a favorece e a desfavorece. Também desconstruiu o mito que é proibido correr na gravidez. Logo quando engravidei foi a primeira coisa que meu médico me proibiu…. “Para quem já corre, pode continuar a correr na gravidez, desde que não tenha nenhum fator de risco”, esclareceu a médica. Meu filho tem 10 anos, na época o médico argumentou que se eu corresse o bebê poderia ter um ataque cardíaco… Mito. “Os bebês adoram quando as mães correm. Corrida não aborta, isso é um mito, o que aborta é a má formação genética do feto”, destacou a médica. Jéssica, por exemplo, treinou até os 7 meses de gestação. A médica explicou que até o 5 meses a corredora gestante corre até melhor do ponto de vista hormonal, mais favorável. Explicou também os benefícios da corrida durante a pós-menopausa, como deve ser os exames médicos pré-atividade esportiva antes e depois dos 35 anos: eletro (antes) e ergométrico (depois). Como os treinos devem ser segundo o ciclo menstrual de cada mulher. E também mostrou como é a avaliação do pé feminino, que nada tem a ver com o masculino. “A Puma teve essa preocupação e fez um modelo especialmente para as mulheres.”

Já as profissionais do “Corre Aqui” fizeram uma comparação entre homens e mulheres. Por exemplo, os homens têm 30% a mais de massa magra que nós mulheres; e nós temos 10% a mais de massa gorda. Durante o período menstrual temos deficiência de ferro. As diferenças hormonais. Resumo da ópera, o corpo masculino tem mais vantagens para a corrida do que as mulheres, mas, mesmo assim, as mulheres estão aderindo a atividade e já são maioria nos Estados Unidos. Foi uma manhã bem esclarecedora. Valeu Puma!!!

Confira abaixo o vídeo do Ignite Dual, que tem preço sugestão de R$ 499,90.

