Circuito de corrida no Vale do Paraíba completa 11 anos

Para Sylvio Bitencourt, organizador do Oscar Running Adidas, é um orgulho fazer parte da história de corridas de rua do Vale do Paraíba e região. “Nos sentimos felizes em presenciar a cada ano tantas histórias de superação e conquista de muitos corredores que participam de nossas provas. Esta jornada continua, estamos com os corredores, superando cada limite e celebrando o esporte”, afirma.

Depois de São José, o circuito prossegue para Guaratinguetá, no dia 22/10 com trajetos de 21K, 10K e 5K – inscrições já estão abertas (R$80); e Mogi das Cruzes, em fevereiro de 2018. E a última etapa está confirmada para abril, com a primeira edição noturna da prova em São José. Quem participar das quatro etapas vai participar do ranking e receberá no final uma mandala (foto abaixo) para guardar as quatro medalhas, muito bacana esta ideia. Oscar é o nome de uma das maiores empresas do setor calçadista de São Paulo e a maior do Vale do Paraíba.

Fábio Namiuti, analista programador, é um dos assíduos corredores deste circuito. Ele participa desde o primeiro e há dois anos consecutivos corre todas as etapas. “É um circuito de corridas no nível, ou até além dele, de qualquer grande prova em São Paulo. Mas que nem por isso ‘esfolam’ o bolso como a maioria das de lá”, conta.

Fumante, sedentário e obeso

Fábio é um dos exemplos de superação do Vale do Paraíba. Ele começou a correr em 2002. Na época, aos 31 anos, teve um problema na gengiva que o salvou. Ele foi ao médico na hora certa, momentos antes de sofrer um enfarte fulminante. Foi um tremendo susto. Ele era fumante, sedentário e estava bem acima do peso, com 110 quilos. Ele fumava dois maços por dia, e incentivado pela esposa e pelo médico largou o cigarro e começou com caminhadas. Em um mês perdeu 10 quilos. Resolveu começar a correr e não deu bola para os comentários maldosos, como “Vai rolando que você chega mais rápido”. Perdeu mais 30 quilos em um mês. Sem preparo suficiente fez sua primeira corrida, uma 10K em Campos de Jordão. “Durante a corrida, subindo e descendo morros e enfrentando terrenos irregulares, mil vezes pensei no que estava fazendo ali. Mas foi só cruzar o pórtico e botar aquela primeira medalha de participação no pescoço pra nunca mais querer parar”, conta.

Três anos depois ele se tornou maratonista, no Rio de Janeiro. E foi colecionado outras 42K: São Paulo, Bertioga, Belo Horizonte e Lisboa (Portugal). E migrou para as ultras. Aliás, ele não se considera um maratonista (ou ultra), mas um corredor, que também faz maratonas e até distâncias maiores. E que corre, com o mesmo entusiasmo e alegria, provas de 5, 10 km, meias, ou de qualquer outra extensão. Fábio tem um site de corridas (Arquivo de Corridas), é um dos integrantes do grupo de corridas 100 Juízo, adorei este nome, e já publicou livros com suas experiências: “Melhor Caminho é o Caminhar” e “Palavras Pelo Caminho”. “Não sou atleta, não tenho qualquer pretensão maior no esporte. Sou ciente das minhas limitações, não vou criar falsas expectativas, mas ainda quero fazer muita coisa legal nas corridas por aí”, explica. Parabéns Fábio, você é um exemplo a seguir!

Na liderança

Além da galera da saúde/qualidade de vida, há também a turma da performance, como Maria Luciana Siqueira Paulo, atleta de corridas de rua há mais de nove anos. Ano passo foi a primeira vez que ela participou do Circuito Oscar Running Adidas, e se sobressaiu, subiu no pódio em todas as etapas: primeiro lugar nas etapas de Mogi das Cruzes, Guaratinguetá e Taubaté, 2º lugar na prova de São José dos Campos e 3º na etapa de Caraguatatuba. Maria ainda foi campeã geral feminina do Circuito pela participação em todas as etapas. Este ano não deve ser diferente.

Neste domingo a largada e chegada acontecem no estacionamento do Vale Sul Shopping (Av. Cidade Jardim), a partir das 8h. Há dois percursos para corrida, de 5k e 10k; e caminhada de 5K . Além dos postos de hidratação espalhados nos trajetos o corredor terá à disposição massagem, avaliação, teste de glicemia, medição de pressão arterial e crioterapia (imersão dos membros inferiores em água gelada). Adoro crioterapia, dá aquele choque na hora, mas trata micro lesões causadas pelo esforço.

A idade mínima para participação na prova é 12 anos para a caminhada, 14 anos para a corrida de 5K e 18 anos para os 10K. Os atletas menores de 18 anos poderão participar da prova com autorização por escrito com firma reconhecida do pai ou de um responsável legal. Os atletas da categoria PCD (Pessoas com Deficiência) e seus guias tem inscrições gratuitas e devem ser feitas através do site oficial do evento. O kit contém: camiseta oficial Adidas, medalha personalizada de participação (para os concluintes), bolsa de nylon, isotônico, barrinhas, frutas e cupom de 20% de desconto nos produtos Adidas das lojas Oscar Calçados, Oscar Tênis e loja Adidas.

SERVIÇO:

Circuito Oscar Running Adidas 2017

Data: 3 de setembro

Largada: Estacionamento do Vale Sul Shopping – Av. Andrômeda 227- São José dos Campos.

Horário da largada: 8h – PCD – corrida de 5 km | 8h05 – Corrida de 5 e 10 km

Inscrições para as próximas etapas: https://circuitooscar.com.br

