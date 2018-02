Circuito XTERRA confirma 10 etapas no Brasil

Décima quarta edição em solo verde amarelo traz duas novidades: provas na Ilha do Mel (PR) e Nova Lima (MG). A primeira etapa está marcada para Mangaratiba (RJ) nos dias 10 e 11 de março.#trailrun #BlogCorridaParaTodos

“Estamos animados e muito confiantes com o XTERRA em 2018. A marca tem prestígio mundial e cresce cada vez mais em nosso país, que tem uma infinidade de lugares a serem explorados. Pensando isso, optamos por realizar provas na Lagoa dos Ingleses, por exemplo, que é um pico tradicionalíssimo na prática de esportes off-road e é muito próximo de Belo Horizonte. A Ilha do Mel tem as praias mais lindas do Paraná e não poderíamos deixar aquele visual não fazer parte da vida de nossos atletas. O percurso promete ser sensacional e participar do XTERRA é sempre uma experiência única. Até para quem não tem o hábito de correr, pedalar ou nadar dá para se divertir em família e intensamente”, explica Wanise Plischke, gerente do circuito no Brasil.

Além de corrida, há provas de MTB, natação, circuito kids, triatlo e duatlo, para cada etapa estão programa provas diferentes. Para as corridas sempre há um trajeto menor, às vezes noturno, para quem está estreando na modalidade, uma meia maratona e uma maratona, ou ultra, depende do local. Há também uma etapa nacional, que garante vaga para o mundial, sempre realizada em Ilhabela (SP). E como estamos em ano de surto de febre amarela confira sua carteira de vacinação e, se for o caso, vacine-se com no mínimo dez dias de antecedência.

As etapas mais elogiadas pelos participantes são justamente a de Ilhabela e a de Tiradentes, na estrada real mineira. Confira abaixo as etapas, algumas como a da Ilha do Mel e a da Praia do Rosa ainda não foram divulgados os trajetos. O circuito XTERRA nasceu no Havaí, em 1996, criado por Tom Kiely, como a primeiro triatlo off-road do mundo. Chegou ao Brasil em 2005, com uma prova em Ilhabela. Hoje o circuito é realizado em 40 países.

XTERRA 2018

Costa Verde – Mangaratiba, RJ – Data: 10 e 11 de março

Ilhabela, SP (etapa mundial) – Data: 12 e 13 de maio

Camp Praia do Forte – Mata do São João, BA – Data: 09 e 10 de junho

Camp Ouro Preto – Ouro Preto, MG – Data: 30 de junho e 01 de julho

Lagoa dos Ingleses – Nova Lima, MG – Data: 21 e 22 de julho

Ilhabela – Ilhabela, SP – Data: 18 e 19 de agosto

Estrada Real – Tiradentes, MG – Data: 29 e 30 de setembro

Camp Praia do Rosa – Imbituba, SC – Data: 20 e 21 de outubro

Camp Ilha do Mel – Ilha do Mel, PR – Data: 10 e 11 de novembro

Paraty – Paraty, RJ – Data: 1º e 2 de dezembro

Inscrições online: (www.xterrabrasil.com.br).

A venda do primeiro lote para Mangaratiba termina hoje, 19 de fevereiro – preços a partir de R$ 120 (Kit Tradicional), no circuito short com 10K. A partir de amanhã todos os valores sobem.