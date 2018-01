Clubes de Corrida 0800

A crise econômica não é desculpa para adiar o início da atividade física. Duas marcas esportivas e a maioria dos clubes municipais mantêm grupos de corrida na faixa, completamente gratuitos. Veja como participar.

Motivar a prática da corrida e de quebra mostrar os lançamentos, inclusive com direito a test drive. Com está pegada, há três anos a Nike importou para o Rio o conceito de Running Club, modelo de hub de corrida que a gigante americana patrocina nas principais lojas do exterior, como Nova York e Londres. Já a Adidas inaugurou sua base estrategicamente próxima à Cidade Universitária, na capital paulista. Basta se cadastrar, chegar e treinar.

O Nike+ Running Club Rio vai completar dois anos nesta sexta-feira, dia 28 de agosto. Participei de alguns treinos, na orla de Ipanema (foto acima – divulgação Nike) e na Lagoa Rodrigo de Freitas. Há pacers (marcadores de ritmos) para todos os níveis e a galera é bem animada. As inscrições são online, abrem todas as segundas às 10h. Há opções de segunda a sábado. Basta acessar: http://www.nike.com.br/corrida/nikeplusrio. Na quarta, por exemplo, a ideia é levar um amigo para correr. Já na quinta o objetivo é caprichar na velocidade. No início, os treinos eram sempre próximos à Nike Ipanema, hoje são por toda a cidade.

Em São Paulo os treinos gratuitos são itinerantes. As inscrições abrem toda quinta às 10h. O próximo será dia 29, neste sábado, no Parque de Toronto. Um longão de 1h30, tem que chegar 30 minutos antes. Para se inscrever, acesse: http://www.nike.com.br/corrida/nikecorresp

Tambêm em São Paulo, o Run Base da Adidas oferece guarda-volume e vestiário ao lado do portão principal da USP, praia dos corredores paulistanos, na Rua Engenheiro Teixeira Soares, 715 (e-mail: runbase.brasil@adidas.com). Para usufruir do espaço, basta fazer o cadastro no local, que abre de terça a sábado em horários distintos. Terças e quintas das 7h às 21h; quartas e sextas das 9h às 19h; e aos sábados das 6h45 às 13h. A Adidas oferece treinos para fortalecimento focado em corrida toda terça e quinta às 7h e 18h45; e quarta e sexta às 9h e 17h30. Aos sábados às 7h há orientação para corredores. Saiba mais no site: http://www.adidas.com.br/runbase

O Sesc Santo Amaro, zona sul de São Paulo, oferece orientação de corrida e caminhada para pessoas entre 16 e 59 anos, incentivando a autonomia, o prazer e a melhoria da qualidade de vida. Basta de inscrever na unidade do Sesc e levar atestado médico. Mais informações no site: http://www.sescsp.org.br/aulas/1804_CLUBE+DA+CORRIDA+E+CAMINHADA

Outra opção totalmente esquema 0800 é se associar ao clube municipal mais próximo de sua casa ou trabalho. Se for em São Paulo, basta se dirigir ao local com RG, uma foto 3×4, comprovante de residência, um atestado médico que comprove que não há restrição à prática esportiva e fazer a sua carteirinha. O exame médico também pode ser feito no próprio centro esportivo. Confira a lista neste site: http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/esportes/clube_escola/

Bons treinos!!! #corridaparatodos