Confira as Medalhas da Maratona do Rio 2018

A organização da Maratona do Rio apresentou em evento na orla do Leblon neste domingo (13/5) as quatro medalhas de participação da prova, que acontece entre 2 e 3 de junho. #BlogCorridaparaTodos #maratona #soumaratonadorio #VivaHistoriasparaContar #HistoriasMaratonadoRio #maratonadorio2018 #LibereoSeuMelhor

A principal novidade é o formato quadrado. Elas trazem detalhes com as cores das provas, além de uma fita mais larga. A corrida de rua contará com 38 mil pessoas nas distâncias de 6km, 10km, 21km e 42km, além da maratoninha infantil e Desafio Cidade Maravilhosa (21km + 42km). “As medalhas da Maratona do Rio, Meia Maratona, Family Run pesam 140g (cada). Já a do Desafio Cidade Maravilhosa veio mais pesada, com 200gr”, explica João Traven, Sócio-diretor da Spiridon Eventos empresa que organiza a Maratona do Rio ao lado da Dream Factory.

O carioca de coração Givan Carneiro celebrou quando passou e viu a medalha da Maratona desse ano. No dia 3 de junho, ele fará a prova de 42km e será a sua participação de número cinco no evento: “Não existe palavra para descrever essa emoção. Quando você desce aqui no Leblon as pessoas aplaudindo é uma emoção fora do normal. Eu ainda não consegui explicar nem encontrar uma palavra. Eu amo essa prova e pra mim a organização não tem defeito. Eu amo as camisas e as medalhas. Guardo todas. É uma corrida que eu jamais vou deixar de fazer. Esse ano vou correr para chegar entre os primeiros na minha faixa etária. Amei essa ação” explica o corredor que treinava usando a camisa da Maratona do Rio 2016.

Camisetas da prova

O design das camisetas foi desenvolvido pela Olympikus, marca esportiva oficial da prova, em conjunto com a organização. Considerando que o evento faz parte do calendário internacional de maratonas, a intenção foi destacar o Rio por meio de seus ícones. As peças são todas produzidas em 100% poliamida, material leve e que favorece a transpiração, e possuem proteção contra raios ultravioletas fator 50. Além do bem-estar dos atletas, a confecção das camisas também prioriza a proteção ao meio ambiente, com impressões feitas com tinta à base d’água.

“Trazer corredores reais para compartilhar as camisas têm um significado muito importante para nós. A Maratona do Rio é construída a partir dessas histórias. Esses três participantes representam um pouco das 38 mil pessoas que participam e vibram com a maior corrida da América do Sul”, explica Duda Magalhães, CEO da Dream Factory, empresa que organiza a prova ao lado da Spiridon Eventos.

O ponto escolhido para as fotos foi a orla de Ipanema, próximo ao Arpoador, altura do km 34 da Maratona e 13 da Meia Maratona. As imagens foram feitas pelo fotógrafo oficial da prova, Thiago Diz. O gestor de varejo Mauro Santa`Ana, de 39 anos, ficou honrado com o convite para mostrar a tradicional camiseta laranja, dos 42km. O corredor de Niterói fez sua estreia em maratonas na Maratona do Rio de 2013. Desde então, não parou mais e esteve em todas as edições do evento. Por meio da corrida, Mauro já superou problemas no joelho, deixou 22kg para trás e adotou hábitos saudáveis. Em 2018, ele tem uma meta ainda mais ousada, que é participar do Desafio Cidade Maravilhosa.

“Minha vida mudou totalmente por conta da corrida. Além de me sentir muito bem fisicamente, nossa autoestima melhora e nos sentimos mais felizes. Com a corrida, tive a oportunidade de fazer amizades que levarei para a vida toda. Em 2014, participei do projeto “Adote um corredor” da Maratona do Rio e tive a oportunidade única de hospedar na minha casa um corredor mexicano. Tenho um carinho muito especial pela Maratona do Rio,” lembra Mauro.

A gaúcha Juliana Goulart, de 34 anos, foi convidada para representar os participantes da prova de 21km e, de quebra, homenagear os corredores que vêm de outras regiões do Brasil. Ela já participou três vezes da Maratona do Rio, duas vezes na meia e uma vez na Family Run. Moradora do Rio há quatro anos, é uma grande apaixonada pela cidade e pelo estilo de vida carioca. Vestindo a famosa camisa verde, a corredora falou sobre a admiração que tem pelo percurso da prova.

“Comecei a correr aos 16 anos, numa época em que as provas de rua nem eram tão populares. Hoje, vejo a corrida como algo extremamente prazeroso e recompensador, algo que amo fazer. Costumo treinar na orla da zona sul carioca e considero essa a melhor pista de corrida do mundo. Estou muito feliz por representar corredores de fora do Rio, já que a Maratona é uma prova tão agregadora,” declara Juliana.

Novata nas corridas de rua, a jornalista e repórter Bruna Dealtry corre há menos de dois anos. Durante muitos anos foi jogadora de vôlei, e, após começar na carreira jornalística, encontrava muita dificuldade para conciliar trabalho e atividade física. Em 2018 resolveu mudar e começou a treinar pra valer. Uma das principais metas para esse ano é participar dos 10km da Family Run.

Descontos

Um dos principais pontos turísticos da Cidade Maravilhosa oferecerá desconto de 15% aos participantes da mais bela corrida do país. A promoção é válida de 31 de maio a 4 de junho. Para obter o benefício, basta apresentar o voucher de confirmação de inscrição impresso da prova ou o número do peito do corredor impresso, além do documento de identidade impresso original com foto ou cópia autenticada. As disputas da Maratona do Rio acontecerão nos dias 2 e 3 de junho, no fim do feriado de Corpus Christi, o que amplia a oportunidade de participação para atletas de todos os Estados e do exterior. Desde 2016, que a Maratona do Rio assumiu este feriado como a data oficial da prova, é uma oportunidade de unir esporte e turismo.

“Esse tipo de parceria é muito legal pois amplia as possibilidades para quem visita a cidade. Sem dúvida, é uma oportunidade única visitar um marco natural, histórico e turístico da cidade do Rio de Janeiro como o Bondinho Pão de Açúcar durante a estadia para o evento”, explica Duda Magalhães, CEO da Dream Factory – empresa que organiza a prova ao lado da Spiridon Eventos.

Sobre a Maratona do Rio

A tradição e a excelência da prova, além do cenário único, ajudaram a colocar o evento entre os melhores de sua categoria no mundo. O número recorde de inscritos consolida prova como uma das corridas de rua mais desejadas do calendário mundial. Em 2018, a Maratona do Rio acontece nos dias 2 e 3 de junho, no feriado de Corpus Christi. Participam 38 mil pessoas nas distâncias de 6km, 10km, 21km e 42km, além da Maratoninha infantil e Desafio Cidade Maravilhosa (21km + 42km).

A Maratona CAIXA da Cidade do Rio de Janeiro 2018 integra o calendário oficial de eventos e datas comemorativas da cidade do Rio de Janeiro. O evento é realizado e organizado pela Spiridon Eventos e Dream Factory, com patrocínio master CAIXA e Governo Federal, patrocínio oficial Olympikus, Gatorade, Piraquê, Secretaria de Esporte e Lazer e Juventude do Governo do Rio de Janeiro, Prefeitura do Rio e Do Bem. O evento conta com Apoio Minalba, Movida, Accenture, Estácio, Marriot, Bondinho Pão de Açúcar, Pronokal e Telecall. Eu Atleta como parceiro de mídia e Transmissão oficial SporTV. A Maratoninha conta com patrocínio Gloob e Piraquê.

PROGRAMAÇÃO

Sábado – 2 de junho de 2018

Meia Maratona Olympikus da Cidade do Rio de Janeiro (21km) – Largada na Barra da Tijuca, Av. Do Pepê

Maratoninha Gloob (100m a 800m) – 3 a 10 anos – Largada e chegada no Aterro do Flamengo

Domingo – 3 de junho de 2018

6km, 10km – Largada e chegada no Aterro do Flamengo

Maratona CAIXA da Cidade do Rio de Janeiro (42km) – Largada no Pontal, Recreio dos Bandeirantes