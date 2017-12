Conheça o Brasil correndo

Janeiro é o mês de relaxar um pouco e pensar nas provas do ano. O “maraturismo” é uma das maneiras mais bacanas de se conhecer um cidade, fazer novos amigos e se divertir. Como em 2016 tudo está mais salgado, que tal se planejar para fazer as corridas nacionais? Há boas opções em todos os estados, confira abaixo lista de 79 opções separada por regiões, e já tem corridas neste fim de semana.

Tem quatro corridas que não entraram na lista de propósito, por serem as mais populares do país e com certeza, nobre corredor, ou você já fez ou está em vias de. São elas: São Silvestre (31/12 em SP), Maratona da Cidade do Rio de Janeiro (29/05), Volta da Pampulha (novembro em BH) e a Maratona de Porto Alegre (junho).

NORTE

Acre: há três opções, todas com datas a confirmar. Em abril começa o Circuito Acreano de Corridas. Em outubro, o Circuito Chico Mendes. Em dezembro rola a Corrida pela Vida, na capital, com organização da Justiça do Acre, em prol da campanha Novembro Azul, pela conscientização do câncer de próstata.

Amazonas: são cerca de 40 provas por ano, quase uma por fim de semana. Quem está pensando em passar o Natal em Manaus pode curtir a Beer Run, que teve sua primeira edição em 19/12/15, às 17h, com 5km de percurso saindo do Parque das Laranjeiras. Nos três postos de hidratação, em vez de água, muita loura gelada e rock’n’roll. O kit era composto por camiseta, caneca, oito fichas de cerveja e ao fim da corrida, medalha. Quem prefere uma opção mais tradicional tem a Corrida Pedestre Henrique Archer Pinto, que completou 60 anos em 20 de setembro de 2015. Largada às 7 da manhã. São 10km pelas ruas da zona sul da capital manauara. Quem prefere emoções mais forte tem que providenciar a passagem rápido. Dia 31 de janeiro acontece o IV Desafio Jungle Runners em Manacapuru – a 84km de Manaus. Percurso na área do Paraíso D’ Ângelo Manacapuru, com largada às 8h10. É organizado pela Endurance Sports e podem participar menores acompanhados dos pais. A retirada do kit será nos dias 28 e 29/01, no loja Track&Field do Shopping Ponta Negra. São 7,5km em trilhas, com obstáculos naturais. Inscrição no site da prova, a R$ 55. http://www.ticketagora.com.br/Evento/2602/iv-desafio-jungle-runners-no-paraiso—corrida-pedestre-e-mountain-bike—2016.aspx?origem=webrun#percurso

Rondônia: a prova mais tradicional é a do SESI em abril na capital, Porto Velho. Em setembro a etapa é em Ji-Paraná. A associação dos Corredores de Rondônia é bem atuante e postam todas as provas no Facebook – https://www.facebook.com/ASCOR-Associa%C3%A7%C3%A3o-de-Corredores-de-Rua-de-Rond%C3%B4nia-198946310144839/

Roraima: tem até meia maratona, a primeira edição aconteceu em grande estilo em 2015. É na data da emancipação política do estado – 5 de outubro. A prova é às 17h e contempla além dos 21km, as distâncias de 10k e 5 km. Nasceu chancelada pela Federação Roraimense de Atletismo. Em 2017, será incluída no calendário nacional do atletismo. Também em Boa Vista rolam em agosto as corridas do Soldado e do Advogado.

Pará: são cerca de 20 provas por ano, a mais concorrida é a do Círio de Nazaré, em outubro, com cinco mil participantes. Também em Belém, em novembro, na Universidade Federal do Paraná tem a Corrida pela Paz. Em junho tem a Raptos Trail Run, na trilha conhecida como Pirelli. Há percursos de 6km e 13km em meio a muitos obstáculos. Quem organiza é a Associação dos Corredores do Pará – www.ascorp-pa.com.br. Mas minha cidade preferida do Pará é Alter do Chão – pra mim a praia de rio mais bonita do mundo. Em setembro deve acontecer a Corrida do Aqüífero, 15km em asfalto, terra, trilhas em areia. Fique de olho no facebook da prova: https://www.facebook.com/corridadoaquifero/?fref=ts. Além dessa, vamos ter em 6 de outubro a Jungle Marathon – saindo também de Alter do Chão. De lá os corredores vão de bote – com saídas 22h – para o local da prova. Doze horas de viagem, com paradas estratégicas para banhos no Rio Tapajós, os corredores vão chegar no Base Camp, com dia livre. No dia 8 tem o briefing da prova com bombeiros, médicos, podólogos e o diretor da prova. A largada é na manhã seguinte. São sete dias de corrida!! São três opções: 42km, 127km ou 245 km – todas com muita emoção. http://www.junglemarathon.com/#/home

Amapá: a mais antiga do estado acontece sempre no fim de junho. É a Corrida do Fogo, que vai para a 41ª edição. Ela faz parte das atividades da Semana do Bombeiro Militar. Em agosto temos a corrida da OAB, na capital Amapá. A prova tem dois anos, a primeira corrida reuniu 200 participantes, número que faltou para 800 no ano passado.

Tocantins: Cerrado Extreme é a melhor opção – 30km de corrida mais 10km de rafting em São Felix do Araguaia. O local é lindo e desafiador. Em 2015 foi em 30 de maio, ainda não divulgaram as datas deste ano. Veja o teaser https://www.youtube.com/watch?v=Ll9YZksLDlo Em novembro tem a tradicional Meia Maratona do Tocantins, em Palmas. Organizada desde 2001, pela Secretaria do Esporte em parceria com a Associação Palmense de Corredores de Rua.

NORDESTE

Maranhão: para quem está curtindo férias em São Luiz, dia 23 de janeiro às 16h acontece a Volta na Lagoa da Jansen. São 5,4km e 10,8km. Kit básico R$ 75 e máster R$ 85Inscrições até 15/01. https://www.centraldacorrida.com.br/voltadalagoaslz. Outra opção, também na capital é a Corrida da Virada, no último dia do ano com largada às 6h15 na Avenida Litorânea. Com distâncias para todos os gostos: 5km, 10km e 15km. Organização da Eu Corro – http://eucorromais.com.br/eventos/

Piauí: são duas as mais populares, o GP de Teresina (1º de maio) e a Volta do Frei (23/08 – aniversário da capital). A primeira é realizada pela Rede Clube. São 5 e 10km, e a prova chega reunir dois mil participantes. A segunda, organizada pela prefeitura, faz parte das festividades da capital. São 5km e largada às 19h.

Ceará: na Praia de Iracema (Fortaleza) dia 3 de abril acontece a primeira etapa do Circuito das Estações. São 10 e 5km. Dia 30 de abril deve rolar a Jeri Beach Run, na bela Jericoacora. São 8km, com largada às 16h. Esta praia oferece um pôr-do-sol maravilhoso. 30 de outubro está prevista a Maratona de Fortaleza. O site dos corredores do Ceará traz as informações. http://www.corce.org/calendario2016-previsao.html

Rio Grande do Norte: o calendário abre agora, dia 9 de janeiro, com a 5km Corrida do Comércio, no Jardim do Seridó (Natal). Em 24 de janeiro será realizada a Corrida Rústica Mãe Luiza. No segundo semestre há duas boas opções em Natal: X Terra (12/09) e Maratona do Sol (5/11).

Pernambuco: dia 10 de janeiro, a Meia Maratona de Jaboatão (5km, 10km e 21km) abre o calendário pernambucano. Dia 20 de março, em Recife, está confirmada a Corrida das Pontes http://www.corridadaspontesdorecife.com.br/ – parte das comemorações do aniversário da capital. O percurso contempla as pontes: Limoeiro, Princesa Isabel, Buarque de Macedo, Maurício de Nassau, Duarte Coelho, Boa Vista e Giratória. Há 10km, 5,6km e infantil (2,1km). Largada 7 da manhã. Inscrições estão abertas e custam R$ 66. Em setembro sempre acontece a Meia Maratona Wine Run (Corrida do Vinho) Vale do São Francisco, no cenário da minissérie Amores Roubados. E para fechar o ano em grande estilo, tem a 21km Noronha, em Fernando de Noronha. O cenário dá aquela motivação a mais. http://www.21knoronha.com.br/

Paraíba: em 14 de fevereiro a Associação dos Caminhantes e Corredores de Rua da Paraíba fazem a primeira etapa do circuito 2016. Em maio está prevista a Corrida Frei Damião, em Souza. Em junho, no São João, a 35ª Corrida da Fogueira, em Campina Grande.

Alagoas: está confirmada a primeira Meia Maratona das Alagoas – http://www.meiamaratonadealagoas.com.br/ vai acontecer dia 15 de maio, às 8h, em Maceió. Também vão ter pernas de 5 e 10km. Em novembro deve acontecer a 8ª Meia Maratona da República, em Maceió. Em dezembro é realizada a Corrida Noturna da Praia do Francês (5km), a última foi em 26/12/15.

Sergipe: há algumas provas já confirmadas para 2016 em Aracaju. Dia 28 de fevereiro é a primeira etapa do Circuito da TV Atalaia (5km e 10km). A feminina, Divas Beach (5km), está prevista para 13 de março. A Corrida dos Médicos (7km) será em 16 de outubro. E a Meia Maratona da Conceição (6, 13, 21km) está marcada para 8 de dezembro.

Bahia: junto com a Lavagem das Escadarias de Nosso Senhor do Bonfim acontece a Corrida Sagrada – http://www.corridasonline.com.br/ . Dia 14 de janeiro às 7h em frente à Igreja da Conceição da Praia. O percurso de 6,6km segue até a Colina Sagrada. Dois dias depois rola Corrida Noturna do Verão (5km e 10km) dia 16 de janeiro em Salvador. Em 3 de abril, a primeira edição da Street Beach, largada e chegada no Centro Espanhol. Pernas de 4km e 8km. Inscrições em breve – https://www.facebook.com/Desafiosbrun/?fref=ts Em outubro sempre acontece os 42k da Chapada Diamantina, e em dezembro a Maratona da Bahia, fique ligado.

CENTRO-OESTE

Mato Grosso: dia 10 de janeiro tem Corrida de Reis em Cuiabá, se tiver perto vá conferir. Estão dizendo que os brasileiros vão quebrar o jejum que já dura oito anos. Largada as 7h, da Ponte Sergio Mota. Em outubro está prevista a Senta Pua Trail Run na Chapada dos Guimarães.

Mato Grosso do Sul: dias 27 e 28 de fevereiro vai ser realizada a Amazing Runs Bonito – http://www.amazingruns.com.br/#!bonitoecorun/c1atm. No primeiro a largada é às 15h com as distâncias: 5km, 10km e 21km – largada e chegada no Zagaia Hotel. No segundo, largada às 8h30 para apenas a meia maratona (21km) no Zagaia e chegada no Balneário Municipal. Na noite de sábado haverá festa fechada para os corredores no mesmo hotel. Quem quiser poderá correr 10k no sábado e mais 21k no domingo -Desafio Kadiwéu. Moradores dos municípios de Paranaguá-PR e Pontal do Sul-PR têm desconto de 50% no valor da inscrição, que custa a partir de R$ 130. Em outubro, o SESI organiza a Meia Maratona do Pantanal, que é realizada em Campo Grande. Também tem etapa do Circuito Caixa, sempre em julho, com datas ainda não confirmadas.

Goiás: em 10/04 acontece os 21km de Pirenópolis, largada da Pousada Pireneus. Mais detalhes no site: http://mksesportes.com.br/ Em junho, dia 25, está marcada a 50 Milhas da Chapada, na cidade do Alto Paraíso de Goiás. Informações a partir de 13 de janeiro com o mesmo organizador.

Distrito Federal: Volta do Lago reserva muito desafio em 100km ou 60km de prova, que pode ser feita em 2, 3, 4, 6 ou 8 participantes. Está prevista para junho. http://www.voltadolagocaixa.com.br

SUDESTE

São Paulo: leve sua princesa para a caminhada ou corrida da Disney Princess Magical Run. Será dia 6 de março na região do Obelisco – Parque do Ibirapuera. Corrida de 7k para maiores de 16 anos e a caminhada de 3k é para todas as idades. Organização da Corpore. Inscrição a partir de R$ 100. Dia 23 de março há uma prova de trilha em Igaratá – http://www.xcountry.com.br/igarata23k/ , a 93km de São Paulo. Prova por trilhas com percursos de 23km ou 10km. Largada 8h. Inscrições no site, a partir de R$ 67. Em abril, o destino é São Bento do Sapucaí, corrida casca. A Indomit Ultra Trail – com distâncias de 50km, 21km, 12km e infantil. Ótima oportunidade para conhecer a Pedra do Baú. Largadas a partir das 7h. Confira todos os detalhes no site http://bombinhasrunners.com.br/saobento/ E para quem gosta mais do litoral tem o Desafio 28 Praias dia 30 de abril. Largada em Caraguatatuba e chegada em Ubatuba. Distâncias: 42km e 21km. A maratona pode ser feita em esquema revezamento em até cinco pessoas. Inscrições a partir de R$ 149,00. http://www.ticketagora.com.br/Evento/2616/4+Desafio+28+Praias+Maratona+De+Revezamento.aspx. E já que estamos falando de praias, acaba de ser confirmada a data dos 10k da Tribuna de Santos, será 15 de maio.

Minas Gerais: 31 de janeiro tem a 34ª Volta ao Cristo em Poços de Caldas – http://runnerbrasil.com.br/calendario.asp?ID=2&IDevento=4130 , são 16k, sendo 3,5km de subida de matar. Uai Ultramaratona dos Anjos será realizada dia 1º/07, com largada 7h, em Passa Quatro. Trajeto por estradas de terras nas montanhas mineiras. Percurso ultra difícil. Há percursos de 235km, 135km, 95km, 65km e 25km. Com exceção da 25km, todas as outras podem ser feitas por até quatro pessoas revezando. Mais infos em breve: http://www.ticketagora.com.br/Evento/2632/Uai++Ultramaratona+Dos+Anjos+Internacional.aspx

Rio de Janeiro: dia 10 de abril de corrida de rua em Paraty. São 18km ou 9km, largando do centro e passando pelas praias do Pontal e Jabaquara. Ultra Desafio de 80km em Macaé, dia 30 de julho. Organização da Associação de Corredores de Rua de Macaé. Largada no Sana às 5h da manhã – Rua José de Jesus Júnior, 13 – Praça da Igreja. Inscrições a partir de R$ 250 – http://www.ascommacae.com/#!5-ultra-desafio/c1k3l. Em 31 de maio acontece tradicionalmente a Corrida do Pão em Angra dos Reis – http://angra.rj.gov.br/secretaria_sel_corridadopao_2015.asp?indexsigla=sel#.Vos3DHvvbM9 – Além do valor das inscrições geralmente pedem 2kg de alimentos para doação. Em outubro acontece na capital fluminense a Subida do Imperador. Uma prova de corrida de rua e ciclismo. Com largada na Estrada Dona Castorina (Horto) e chegada na Mesa do Imperador – são 4,1km. Em junho está previsto o Revezamento das Praias, entre Grumari e Barra da Tijuca. Os dos 21km mais lindos do mundo. Pode ser feito solo, duplas ou quartetos.

Espírito Santo : em outubro acontece a Corrida e Caminhada Musas de Vila Velha. Em fevereiro está prevista a Corrida Noturna de Santo Antônio. São 5km com chegada em frente à escadaria da Basílica do Santuário de Santo Antônio.

SUL

Paraná: em 20 de janeiro o destino é Cascavel, onde será realizada a Corrida da Lua Cheia – http://www.sescpr.com.br/maratona/files/2015/12/maratona_site1.jpg . Já a Corrida Rústica de Maringá está prevista para abril. Informações: http://venus.maringa.pr.gov.br/provatiradentes/. Dia 25 de setembro está confirmada a Maratona de Foz do Iguaçu, que tem o percurso dentro do parque. http://www.sescpr.com.br/maratona/files/2015/12/maratona_site1.jpg

Santa Catarina: Night Run Costão do Santinho (5km e 10km) – http://www.nightruncostaodosantinho.com/ . Em 30 de janeiro, às 21h, largada em frente ao Resort. Quem se hospedar lá ganha a inscrição, que custa R$ 94. Dia 21 de fevereiro tem 30k Ponta do Papagaio, com largada da Praia da Pinheira, em Palhoça – perto de Floripa. A prova pode ser feita individual, em duplas, trios, quartetos e até quintetos. Também haverá percursos menores, de 5km e 10km. Inscrições R$ 85 até 20 de janeiro, depois aumenta dez reais. O percurso maior passa pela Praia da Guarda. Organização da Associação dos Corredores de São José http://www.acorsj.com.br/. Dia e de abril tem Mountain Do na Praia do Rosa. Largada no Mar Del Rosa a partir das 14h30. Percursos de 22,5km, 11,5km e 5km. Inscrições a partir de R$ 210. http://www.mountaindo.com.br/provas/praia-do-rosa/ E mais uma opção top de linha: UpHill Marathon. Largada em Treviso, dia 3 de setembro.

Rio Grande do Sul: a Wine Run está confirmada para 21 de maio com novo percurso pelo Vale dos Vinhedos em Bento Gonçalves. São 21km em vários tipos de terrenos.