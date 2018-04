Corra para a Casa do Chico Anysio!

Neste domingo rola em Maranguape (CE), cidade nacional do humor, a primeira Corrida do Humor, com largada e chegada na casa do humorista mais amado do Brasil. Confira abaixo as dez mais da semana do mundo running. #corridaderua #corridaparatodos

Esporte, Cultura e Humor

A largada da 1ª Corrida do Humor de Maranguape está marcada para este domingo (3/9), às 7 da manhã. São apenas 300 inscrições e vem gente de todo o lado. A largada e a chegada são em frente à casa de Chico Anysio, que estará aberta para visitação, o que já vale a viagem. São 5K pelas ruas da cidade, a maioria asfaltada, e com algumas subidas. O tempo máximo para completar a prova é de 1h30. Haverá premiação, leia-se troféus, para as melhores fantasias, por isso capriche no visual. Um dos grupos mais animados é o Dálmata (foto). As inscrições esgotaram, custavam R$45. #umdiavoucorreremMaranguape

Corridas dentro das fábricas

Depois da Scania em agosto, em outubro vão rolar corridas de rua dentro das fábricas da Ford (3K e 6K) e da Chevrolet (%k e 10K) no ABC paulista. Será a estreia da Ford Run -no dia 1º de outubro, com organização da llacuna Desenvolvimento Estratégico LTDA; e a terceira edição da Chevrolet Run – , organizada pela Epic Sports. A fábrica da Ford é em São Bernardo do Campo e os funcionários pagam R$60 de inscrição, o valor normal é R$115. A da Chevrolet é em São Caetano do Sul e vai rolar dia 29 de outubro com kits a partir de R$95,54.

Bacanices nos 10 anos da Vênus

Nove entre dez corredoras já participaram de uma das etapas desse circuito feminino, disputado por 150 mil mulheres em uma década de circuito. Foi a primeira vez que participei de uma aula de zumba na vida e também, na primeira delas, levei meu filho junto, correndo empurrando o carrinho de bebê, o drama foi a parte de areia no Jocquey! É uma prova feminina bem organizada e recheada de bacanices. Este ano, tanto na etapa paulista, que rola este domingo, como na carioca, no dia 24 de setembro, a ISDIN (laboratório multinacional de dermocosméticos) vai oferecer massagens nos pés no pós-prova às participantes. No stand vão mostrar como funciona a câmera ultravioleta com Fusion Water OC, que ajuda a entender como o sol afeta a pele. Haverá sorteio de produtos. Boa sorte a todas!

Corrida New Balance em Goiânia

Anota aí, dia 10 de setembro tem etapa da New Balance 15K em Goiânia. O circuito brasileiro passa por Recife, Rio de Janeiro, Porto Alegre e São Paulo. Na América Latina passa pela Argentina, Colômbia, Chile, México e Peru. Há poucas provas com esta distância, o que atrai corredores que buscam evoluir no esporte. Mas o iniciante também pode participar, há o percurso de 5K. A largada será às 8h no Flamboyant Shopping. Inscrições a partir de R120 no site da prova. A sede da New Balance é em Boston (EUA) e a marca patrocina as maratonas de Nova York, Londres, Disney, Roma, Sevilla e Rotterdam.

Vem aí a Coxa Run

Dia 12 de outubro é o momento do torcedor do Coritiba mostrar, correndo, seu amor ao clube. Vai ser realizada a 3ª Coxa Run, com distâncias de 5K e 10K e caminhada de 3K, a chegada será dentro do gramado do Couto Pereira. Esta atividade é uma das programadas para a festa de 108 anos do Verdão. Os torcedores têm descontos, inscrições abertas no site do clube. Primeiro lote vai até 19/9 com preços a partir de R$50.

Cheiro forte de quebra de recorde da maratona

Quem acompanha as maratonas e o desafio de quebra do recorde mundial para sub2 tem grandes chances de ver o feito ser realizado agora, dia 24 de setembro na capital da Alemanha. Kenenisa Bekele (Etiópia), campeão de Berlim no ano passado, acaba de desafiar oficialmente os quenianos Eliud Kipchoge e Wilson Kipsang. O primeiro deles é aquele que quase conseguiu quebrar a barreira das 2 horas no Breaking 2 da Nike, em maio (faltou 25 segundos!). O atual recorde dos 42K é de outro queniano, Denis Kimetto, quebrado em Berlim em 2014: 02:02:57. Kimetto vai disputar Chicago. Ou seja, o recorde pode ser pulverizado ou em Berlim ou em Chicago. Façam suas apostas!! Eu aposto no Bekele. Confira abaixo o vídeo feito pela organização da Berlin Marathon com os três fundistas africanos.

Brooks retorna ao Brasil

A Centauro acaba de oficializar a parceria com a marca americana, que foi fundada em 1914! A princípio serão dez modelos, em diferentes cores e versões femininas e masculinas, que poderão ser conferidos nas 24 lojas da Centauro espalhadas pelo país, além do e-commerce. Entre eles estão Adrenaline, Caldera, Ghost, Glycerin, Hyperion, Launch4, PureGrit, PureCadence, Ravenna 8 e Revel.

Lei garante 5% de inscrições grátis para atletas “baixa renda”

Esta semana o prefeito de Teresina, Firmino Filho, sancionou uma lei municipal que garante isenção de inscrição, 5% do total do total, para atletas de baixa renda em todos os eventos esportivos que forem realizados na capital do Piauí. A comprovação da condição de atleta de baixa renda se dará mediante a apresentação de comprovantes de inscrição em programas sociais governamentais, matrícula em escolas públicas ou universidades públicas ou atestado de pobreza. É aquela história, dar esmola com o chapéu dos outros é fácil, como os organizadores vão fazer essa mágica? Será que a prefeitura dará alguma isenção? O objetivo é nobre: “incluir o cidadão e atleta profissional ou não que participa dos eventos de corrida de rua e ciclismo que acontecem com frequência na cidade e que não tenham como pagar a taxa de inscrição, inserindo jovens e adultos carentes ao esporte”. Na boa, a obrigação social é do poder público não da iniciativa privada.

Recorde de inscritos na 10 Milhas da Garoto

Onze mil corredores vão participar da prova mais charmosa do Espírito Santo, que passa por Vitória e Vila Velha, neste domingo. Atenção motoristas haverá dezenas de interdições por isso é bom se programar para não ficar preso no trânsito e depois ficar “cornetando” os corredores e organizadores nas Redes Sociais, reclamando que a corrida atrapalha o trânsito, como rolou em Floripa no último domingo. O ponto de largada e chegada é na fábrica da Chocolates Garoto. Na véspera será realizada a Corrida da Garotada, na orla de Itaparica. Boa prova a todos!

Muita emoção na Serra do Rio do Rastro

Está chegando a hora da mais desafiadora e desejada prova do Brasil, a Mizuno Uphill Marathon. Com a subida insana e o visual incrível da Serra do Rio do Rastro (SC) – considerada uma das estradas mais bonitas do mundo –, a quinta edição da corrida acontece neste sábado, 2 de setembro. Este ano participam 1.500 atletas divididos em três distâncias: 42K (largada pela manhã), 25K (largada à tarde) e 67K – Desafio Samurai (42K + 25K). “A Uphill é um de ritual de passagem. Os participantes entram corredores e saem de lá ninjas, verdadeiros guerreiros. A Mizuno, que nasceu como marca de performance, tem orgulho de empreender isso e de ter esses atletas cruzando nossa linha de chegada”, diz Eduardo Oliveira, gerente de marketing esportivo da Mizuno. Tô na torcida do Mensageiro da Serra, da Nayana Rodrigues e da Roberta Palma!! Força nas coxinhas!!! #umdiadeninja