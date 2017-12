Corrida com vista para o mar

Cinco dicas para correr no Guarujá.

Foi só falar para meu grupo de corrida de rua no what’sapp que iria treinar do Guarujá, no litoral paulista, para todos caírem na gargalhada… Tudo bem, a Ilha de Santo Amaro, que tem forma de dragão alado, é mais conhecida por ser a praia do paulistano, recheada de quiosques com deliciosas batidas, caipirinhas, cerveja bem gelada e frituras mil, que tem tudo para sabotar o treino matinal de qualquer corredor amador.

Mas nem tudo é “gordice” no Guarujá. Há uma legião de corredores por lá que levam os treinos a sério e conhecem muito bem os caminhos até as 27 praias do local. Foi conversando com eles que consegui cinco dicas preciosas para você. Para eles, a grande diferença entre correr nas metrópoles e no Guarujá é a tranquilidade e a beleza, cada dia a natureza capricha mais no cenário. E para melhorar, o corredor tem por companhia pássaros das mais variadas cores e cantos, garças e gaivotas. Vamos as dicas. #CorridaParaTodos #Verão2017

Segurança: durante a temporada há bastante policiamento, mas mesmo assim evite correr com smartphone última versão e objetos valiosos que chamem a atenção. Como em qualquer lugar do mundo a oportunidade faz o ladrão. Evite correr sozinho nas praias mais desertas à noite e nas trilhas mais longas. Não conheci nenhum corredor que tivesse sido roubado ou furtado, mas nenhum deles dá mole para a bandidagem.

Melhor horário para treinar: cedinho admirando o nascer do sol. O da foto acima é da Praia das Pitangueiras. Correr contemplando o horizonte é uma experiência e tanto, cada dia uma obra de arte diferente. Durante o verão, a temperatura é mais amena até às 9h, ou depois das 18h. Mas a tarde costuma chover. Lembre-se, o clima do Guarujá é tropical chuvoso. Cedinho é possível correr tanto no asfalto, como no calçadão ou na praia, sem “paredões humanos”. Aliás, com a maré baixa a faixa de areia une as praias das Astúrias (foto abaixo) e Pitangueiras, sendo possível correr em frente ao edifício Sobre as Ondas. Se for fazer um longão cedinho a única desvantagem é ter que levar a água, já que os quiosques começam a abrir às 9h. Aos sábados costumam abrir às 8h na temporada (dezembro a fevereiro).

Subidas: se o treino incluir subidas mais fortes, como o do Matão da USP, não tem problema. Há duas no Guarujá da mesma intensidade: Morro do Maluf (canto sul da Enseada) e o Morro da Caixa D’Água (canto sul das Astúrias), a trilha e o cume desse último deve ser recuperado pelo prefeito que acaba de ser eleito, há muito lixo por lá e o mato está bem alto. Se estiver procurando subidas mais suaves há a Pedra da Gávea (canto norte da Pintagueiras) e o Mirante da Galheta (canto sul das Astúrias).

Trilha da Pouca Farinha: percurso de 8km em estrada sem acostamento, saindo da Praia do Tombo, que vai para a Nossa Senhora dos Navegantes (mais conhecida por Pouca Farinha), passando por criação de búfalos. Não vá sozinho.

Praias: a maior delas é a da Enseada (fotos acima), com 5,6km pela orla e 6km pelo asfalto (veja as extensões das principais praias abaixo). Se for correr pela areia na Enseada, cuidado com os córregos durante a maré alta. Se preferir o asfalto pode se lançar na ciclovia no mesmo sentido das bikes, todos respeitam os corredores. Também pode correr pelo calçadão, mas é o piso mais duro. Duas desvantagens da Enseada é quando há vento e o sol forte. Se isso acontecer o treino será muito mais duro, não há onde se abrigar por lá. Outra praia bacana para corredores é a do Guaiúba (fotos abaixo), que oferece terra e asfalto, além da areia. Ótima para fazer um treino variando esses três terrenos. Como pouca gente circula por lá à noite evite correr nesse horário, principalmente fora da temporada. No caminho do Guaíba está o Forte dos Andradas, que só pode ser visitado com agendamento prévio.

Extensão* das praias

Pitangueiras: 1,8km

Astúrias: 900m

Tombo: 850m

Enseada: 5,6km

Guaiúba: 800m

Perequê: 2,4km

São Pedro: 1,4km

Iporanga: 800m

Pinheiro: 700m

Branca: 1,350km

Santa Cruz dos Navegantes: 750m

Pernambuco: 1,650km

*estimativa pela areia