Destino Praia do Rosa

Praia catarinense é o paraíso do surf e agora dos corredores, com opções de trajetos em asfalto, grama, areia e montanha.

Praticar qualquer atividade física ao ar livre é uma motivação a mais. Aquele empurrãozinho imprescindível nas férias. No meu caso estou curtindo um descanso na Praia do Rosa, 70 km ao sul de Florianópolis. A praia leva este nome em homenagem a um pioneiro da região.

E como toda corredora que se preza fui me lançando com aplicativo de corrida pelos caminhos da região. A localização é simples. Há três avenidas principais, nenhuma com sinais: Estrada Geral do Ouvidor que se transforma na Estrada Geral do Rosa, Estrada do Bicão e Estrada da Ponte. Apesar do nome “estrada” são ruas estreitas de mão dupla. Cada uma tem cerca de 5 km e é tranquilo correr por elas de manhã bem cedo, até às 7h. No fim de tarde há excesso de carros e as vias são bem estreitas. Vá no contrafluxo, com headlamp e roupas bem coloridas.

Paulo Louro, coordenador do Núcleo de Turismo Sustentável do Rosa, gosta de correr na Praia do Ouvidor. Da Estrada do Ouvidor até a praia são 2km de trilha, maior parte de terra batida e bem gostosa de correr. A praia tem 700m de extensão. “É a minha preferida, gosto de correr lá todo fim de tarde”, conta. Na praia pode-se comprar uma água gelada e um choripan no food truck do Gaúcho, aquele que foi reformado no quadro Lata Velha, do Luciano Huck, ou saborear um dos bolos artesanais do Julião, meu preferido é o de fubá com goiabada.

Do canto esquerdo da Praia do Ouvidor é possível pegar uma trilha que passa dentro da Fazenda Gaia e chegar na Estrado do Ouvidor, são 3km. “Esse trajeto é feito durante a Mountain Do, e os corredores adoram por conta dos vários tipos de terreno e principalmente por conta do visual”, explica Nilo Soares, proprietário da Pousada Casa do CEO e organizador dos eventos esportivos do Rosa. A próxima Mountain Do Praia do Rosa será dia 2 de abril. “A corrida de rua virou uma febra por aqui”, destaca.

No canto Sul do Ouvidor sai a trilha para a Praia Vermelha e para Praia do Rosa, com aclives bem íngremes. Outra opção é retornar à estrada e correr por lá até o canto norte. Mas são 800 metros de ladeira suada. Haja pernas. Um bom treino para quem quer desafiar os quenianos na São Silvestre. Pela praia são quase 2km até o canto sul, onde há outra trilha que desemboca na Praia do Luz e Lagoa de Ibiraquera. No centrinho de Ibiraquera tem um restaurante simples e delicioso – Bira Frango. O PF é top. Quem prefere “correr” da ladeira do canto norte pode ir pela Estrada do Rosa, sentido Sul, até o fim. Tem aclives e declives bem legais. A chegada é em descida e há vários quiosques para comprar água gelada.

Pedal da Lua Cheia

Além do tênis é legal levar ou alugar uma bike, ótimo meio de transporte nesse local. Fora que há passeios aos fins de semana saindo da balada Mar del Rosa, na Estrada do Bicão. “Este sábado (23/01) vamos ter a Pedal da Lua Cheia, todas as informações estão no Facebook e no site www.riscozeroadventure.com “, convida Soares. O local também é a largada do Moutain Do e do Bike Marathon. “Em 2015 foram cerca de 700 participantes no Bike Marathon”, conta.

E como esporte combina com natureza, o Rosa também é a sede de etapas de campeonatos de surf, polo aquático, kite surf e Standup Paddle. “E já estamos preparando uma novidade, um Cross Triatlo”, antecipa Soares. Em breve mais informações em primeira mão.

Confira abaixo os vídeos da corrida de 2014.