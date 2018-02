Disputa acirrada na Maratona de Dubai

O campeão masculino dos 42K foi decidido na linha de chegada. Atletas da Etiópia dominaram o pódio no masculino e feminino, faturando US$ 450 mil cada, premiação mais alta das maratonas. #DubaiMarathon #Maratona #BlogCorridaParaTodos

Pela primeira vez na história das maratonas sete homens concluíram abaixo de 2 horas e 5 minutos; e quatro mulheres abaixo de 2h20. Aliás, a campeã do feminino ainda fez um Split negativo, ou seja, foi mais rápida na segunda parte da corrida, que na primeira.

O etíope Mosinet Geremew, que decidiu participar da prova poucos dias antes, venceu e bateu o recorde de Dubai cravando 2 horas e 4 segundos. O recorde anterior era de Ayele Abshero, também da Etiópia, que em 2012 cravou 02:04:23. Rolou quebra de recorde também no feminino. Roza Dereje cruzou a linha de chegada em 2h19min17, quatorze segundos mais rápida que o recorde anterior de Aselefech Mergia (ETH) 2:19:31, também de 2012.

Tudo de primeira na 19ª Maratona de Dubai (Emirados Árabes), disputada em 26 de janeiro. Peitoral duplo, largada bem cedo, às 6 da manhã, asfalto lisinho, impecável. Os amadores largaram uma hora depois. A prova é patrocinada pela adidas, mas os dois campeões foram da Nike, com regatas coloridas e os tênis da família do Desafio Maratona Sub 2 reluzindo nos pés. Nenhum fundista brasileiro participou, mas tivemos 14 bravos corredores amadores, um deles mulher O melhor colocado foi Gabriel Poças, que ficou em 53º no masculino, com o tempo de 02:57:42, aliás, único brasileiro sub 3. Confira abaixo a lista dos brasileiros.

Trinta mil corredores participaram do evento, que contou também com corrida de cadeira de rodas e trajetos de 10K e 4K. A elite e cadeirantes largaram às 6h. Os amadores às 7h. Os 10k largaram às 9h e os 4K, às 11h. O vencedor dos 10K foi Samir Jouaher de Marrocos (29m:31s) e no feminino a vitória foi da sul-africana Gerda Steyn (34:35s). Além da adidas, patrocinam a maratona a Dubai Sports Council, Dubai Eye 103.8FM, Masafi Natural Water, Dubai Holding, Dubai Police e RTA

“Foi inacreditável a final da maratona masculina, tivemos sete atletas correndo abaixo de 2 horas e 5 minutos e quatro mulheres abaixo de 2:20, com recorde da prova. Foi um grande dia para o esporte, sem dúvidas”, disse o diretor da corrida Peter Connerton à equipe de comunicação da maratona.

Para a recordista mundial da maratona feminina, Paula Radcliffe, a final masculina foi inacreditável, com cinco homens disputando passo a passo a liderança. Para ela, se eles tivessem segurando um pouco o pace na primeira parte da maratona, teriam quebrado também o recorde da modalidade, que é de 02:02:57. A final feminina, Paula classificou como fantástica: “Foi a primeira vez na história da maratona feminina que quatro atletas concluíram em menos de 2:20”.

O campeão Geremew só percebeu que poderia vencer a um quilômetro da linha de chegada. “Foi uma competição com atletas muito fortes e fiquei muito feliz com a vitória”, declarou o atleta à assessoria de imprensa da prova. Confira a chegada emocionante no vídeo abaixo.

A premiação na maratona vai até o 10º lugar, mesmos valores no masculino e feminino. O vencedor ganha – 200 mil dólares – mais bônus de 250 mil dólares por quebra do recorde da prova; 2º – 80 mil; 3º – 40 mil; 4º – 20 mil; 5º – 13 mil; 6º – 12 mil; 7º – 11.500; 8º – 11 mil; 9º – 10.500 e 10º – 10 mil dólares. Vamos combinar que é um incentivo e tanto.

Maratona Feminina

1ªRoza Dereje, ETH – 2h19min17

2ªFeyse Tadese, ETH – 2h19min30

3ªYebrgual Melese, ETH – 2h19min36

4ªWorknesh Degefa, ETH – 2h19min53

5ª. Haftamnesh Tesfay, ETH – 2h20min13

6ª. Gelete Burka, ETH, 2h20min45

7ª. Dera Dida, ETH, 2h21min45

8ª. Desi Jisa, BRN, 2h24min05

9ª. Sembere Teferi, ETH – 2h24min11

10ª Muliye Dekebo, ETH – 2h26min52

Maratona Masculina

1. Mosinet Geremew, ETH – 2h04min

2. Leul Gebresilase, ETH – 2h04min02

3. Tamirat Tola, ETH – 2h04min06

4. Asefa Mengstu, ETH – 2h04min06

5. Sisay Lemma, ETH – 2h04min08

6. Birhanu Legese, ETH – 2h04min15

7. Seifu Tura, ETH – 2h04min44

8. Yenew Alamirew, ETH – 2h08min56

9. Mekuant Ayanew, ETH – 2h09min20

10. Berhanu Teshome, ETH – 2h10min27

Brasileiros em Dubai

Maratona Feminina

168ª Marina Ghiorzi Farcili (BRA) – 04:25:48

Maratona Masculina

53º Gabriel Poças (BRA) – 02:57:42

66° Renan Baroukh (BRA) – 03:04:03

208º Felipe Gemesio, (BRA) – 03:29:12

341º Frederico Rezende (BRA) –- 03:44:27

442º Rossini Nunes Gomes, (BRA) –03:54:01

472 º Emiliano Durgante (BRA) – 03:56:20

473º David M. Johnston (BRA) – 03:56:20

661º Jorge Watanabe, (BRA) – 04:13:14

773 º Carlos Roberto De Carvalho (BRA) – 04:24:31

860º James Cunha Barreto (BRA) – 04:32:35

967º Osvaldo Ferreira Porto Filho (BRA) – 04:42:28

1372º Rafael Benicio Albuquerque (BRA) – 05:34:45

1535º Andreas Markus (BRA) – 06:50:21

Confira como foi a Maratona de Dubai 2018