3ª edição da Semana Move Brasil tem fim de semana dedicado aos corredores no Parque do Ibirapuera.

Pesquisa do Ministério do Esporte de julho de 2015 aponta que cerca de 60% da população que se declara ativa é praticante da caminhada ou da corrida. Por conta disso a 3 edição da Semana Move Brasil (www.movebrasil.org.br) resolveu dedicar dois dias para essas atividades e criou o Espaço Move Brasil Corridas. Dias 26 e 27 deixei a preguiça em casa e vá conferir as atividades no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Há atrações práticas para iniciantes, intermediários e avançados, além de palestras com médicos, pesquisadores, treinadores e nutricionistas. O público poderá participar das atividades no sábado, das 7h às 23h30 e no domingo, das 9h às 17h.

O evento começou dia 19 de setembro em todo o Brasil. “São mais de 5 mil atividades em todo o país, possibilitando vivências às pessoas nas mais diferentes idades. Contribuindo assim, para deixar o Brasil mais ativo, este é o foco da Campanha Move Brasil”, explica Ana Paula Feitosa , coordenadora da semana Move Brasil

Um seleção de peso foi escalada para os treinos: fundista Marilson Gomes dos Santos (atleta brasileiro melhor classificado na Olimpíada de Londres), medalhista olímpico Robson Caetano da Silva, medalhista olímpico Vanderlei Cordeiro de Lima, Beletti (ex-jogador da Seleção Brasileira de Futebol), Veronica Hypolito (atleta paraolímpica), Cleber Guilherme (técnico e especialista em corrida de rua), Terezinha Guilhermina (atleta paraolímpica) e seu guia Guilherme Santana e Lenycia Neri(maratonista e nutricionista). “Nós, movedores, acreditamos que o acesso às diferentes modalidades esportivas e corporais seja um dos caminhos para um Brasil mais ativo, foco da Campanha Move Brasil”, destaca Ana Paula.

E os convidados para os bate-papos são: Adauto Domingues (treinador da Seleção Brasileira de Atletismo), Danielli Lopes (nutricionista da Seleção Brasileira de Atletismo), Raquel Castanharo (mestre em Biomecânica da Corrida e colunista do Eu Atleta), dr. Gustavo Magliocca (especialista em Medicina do Esporte e do Exercício) e Julio Serrão (professor e vice-diretor da Escola de Educação Física e Esporte da USP), entre outros.

Mais. No sábado, dia 26, será lançado um app para android gratuito para corrida – Move.me. A ferramenta vai mapear duração e distância percorridas, por meio de GPS (somente em lugares abertos), além de oferecer dicas e orientações em áudio e possibilitar compartilhar com os amigos os desempenhos nas redes sociais. Durante os dois dias do evento no Espaço Move Brasil Corridas, técnicos do Sesc SP, movedor responsável pelo desenvolvimento do APP, vão explicar como o app funciona e esclarecer as dúvidas.

O público pode compartilhar suas experiências em fotos e vídeos nas redes sociais, usando a hashtag #EuMeMovo. Além disso, é possível ver fotos e vídeos do público no site movebrasil.org.br e na página no Facebook: facebook.com/campanhamovebrasil



Move Brasil é uma campanha aberta para expandir e facilitar a oferta de esporte em todo o Brasil. E diminuir o número de sedentários no país: 67 milhões. Busca-se, também, caracterizar o esporte a atividade física como algo prazeroso, que podem melhorar a qualidade de vida da população e promover o desenvolvimento social.

A campanha busca Movedores, nome dado a instituições, empresas e pessoas que se identificam com o mesmo objetivo. Durante os próximos anos, os Movedores realizarão ações conjuntas relacionadas ao esporte e atividades físicas, sempre estimulando o desenvolvimento social e respeitando os direitos e a diversidade cultural dos brasileiros. O Move Brasil foi criado em 2012 pelas seguintes instituições fundadoras: Serviço Social do Comércio (Sesc), Ministério do Esporte, Ministério da Saúde, Associação Cristã de Moços (ACM/YMCA), os Atletas pela Cidadania, a Autoridade Pública Olímpica (APO) e a Associação Internacional de Esporte e Cultura (ISCA).

PROGRAMAÇÃO

TENDA MOVE BRASIL CORRIDAS

Dia 26 de Setembro – Sábado

Bate-papos:

09h – Corrida para mulheres – Giselli Souza, jornalista e criadora do blog “Divas que correm” e Renata Bittar, jornalista e corredora.

10h – Corrida para Todos – PARA-HERÓIS – Joanna de Assis, jornalista e repórter do SporTV e Veronica Hypolito, atleta paralímpica.

11h – Tecnologia e Iniciação a Corrida – Eduardo Uhle, assistente da Gerência de Desenvolvimento Físico Esportivo do Sesc São Paulo e Christina Soares Bombonato, supervisora do Núcleo Esportivo do Sesc Carmo.

12h – Corrida de rua: como se preparar? – Mirtes Stancanelli, nutricionista da Seleção Brasileira de Basquetebol.

13h – Análise biomecânica da corrida – Raquel Castanharo, mestre em Biomecânica da Corrida e colunista do EU ATLETA.

14h – O boom das corridas de rua nos últimos anos – Wanderlei de Oliveira, corredor, comentarista e blogueiro da Record.

15h – Planejamento estratégico para corredores – Cleber Guilherme, técnico e especialista em corrida de rua, colunista do site Runningnews e comentarista de atletismo ESPN Brasil; e Nelson Evêncio, consultor Webrun e presidente da Associação de Treinadores de Corrida (ATC).

16h – Conheça os benefícios e as diferenças entre a corrida e a caminhada – Gustavo Magliocca, especialista em Medicina do Esporte e do Exercício, colaborador do programa Bem Estar da Rede Globo e colunista dos sites “Sua Corrida” e “Running News”.

17h – Como se preparar para uma corrida? – Adauto Domingues, técnico da Seleção Brasileira de Atletismo e Alexandre Lopes Evangelista, autor dos livros “Treinamento de Força e Flexibilidade aplicado a Corrida de Rua” e “Treinamento de Corrida de Rua”.

18h – O que comer antes, durante e depois do treino? Como fazer a hidratação ideal? – Danielli Lopes, nutricionista da Seleção Brasileira de Atletismo.

19h – Corrida para todos – Terezinha Guilhermina, atleta paralímpica e seu guia Guilherme Santana, medalhistas nos Jogos Paralímpicos de Atenas (2004), Pequim (2008) e Londres (2012).

Tecnologia:

7h, 12h e 17h – Avaliação Biomecânica da Corrida

Com a equipe Perfect Movement. *Vagas limitadas.

Lançamento do Move.Me – App desenvolvido para corredores iniciantes. Gratuito, prático e fácil, o Move.Me faz parte do programa “Move Brasil Corridas”, uma ação da Campanha Move Brasil.

Treinos:

7h30, 10h30 e 16h30 – Treino orientado para corredores – Exercícios educativos – com equipe de instrutores de atividades físicas do Sesc São Paulo.

9h – Corrida, Yoga e Concentração – com Renata Leite Martins.

12h e 15h – Corridas temáticas para a família – com equipe de instrutores de atividades físicas do Sesc São Paulo.

13h30 e 18h – Treino orientado para corredores – Ginástica Multifuncional – com equipe de instrutores de atividades físicas do Sesc São Paulo.

20h – Desafio 1 – Para Iniciantes – com Terezinha Guilhermina, atleta paraolímpica e seu guia Guilherme Santana e Beletti, ex-jogador da Seleção Brasileira de Futebol.

21h – Deasafio 2 – Para Avançados – com os atletas olímpicos Marilson Gomes e Robson Caetano.

22h Desafio 3 – Para Todos – com o atleta olímpico Vanderlei Cordeiro e o atleta paraolímpico Yohansson Nascimento.

Dia 27 de Setembro – Domingo

Bate-papos:

10h – São Paulo vista pelos corredores – Paulo Vieira e Julia Zanolli, do blog “Jornalistas que Correm” e Sérgio Xavier, maratonista, jornalista e autor do livro “Vidas Corridas”.

11h30 – Corrida de rua, Saúde, Esporte e Inspiração – Ricardo Capriotti, jornalista e apresentador do programa Fôlego, da Rádio Bandeirantes.

14h – Corrida tem idade: todas- Vovocops, grupo de corrida da Terceira Idade e Mario Hata, ex-professor de atletismo da Escola de Educação Física e Esporte da USP.

15h – Biomecânica da corrida: otimizando os resultados e reduzindo as lesões – Julio Serrão, professor e vice-diretor da Escola de Educação Física e Esporte da USP.

16h – Orientação nutricional para corredores – Lenycia Neri, maratonista e nutricionista.

Tecnologia:

9h e 14h – Avaliação Biomecânica da Corrida – com a equipe Perfect Movement. *Vagas limitadas.

Treinos:

9h30 – Corrida, Yoga e Concentração – com Renata Leite Martins

11h – Corridas temáticas para a família – com equipe de instrutores de atividades físicas do Sesc São Paulo.

15h30 – Corridas temáticas para a família – com Mario Hata.

12h30 – Treino orientado para corredores – Exercícios educativos – com equipe de instrutores de atividades físicas do Sesc São Paulo.

13h – Enduro a pé – Inscrições: Dia 27/09, das 10h às 12h30. Vagas limitadas.