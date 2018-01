Feliz Natal Corredores!!!!

Este ano voou!!! E em 2016, ano de olimpíada em nosso quintal, promete ser melhor ainda!! O blog Corrida para Todos ouviu as principais marcas, que mandaram lindas mensagens de Natal para toda nossa tribo dos devoradores de quilômetros e adiantaram algumas novidades. Confira abaixo.

2016 da Mizuno vai ser Golden: placa wave comemora 20 anos, patrocinam a equipe verde amarela do judô, que tem chances reais de medalhas; e a corrida UpHill na Serra do Rio do Rastro vai ser mais casca ainda. Com vocês o gerente Executivo da Mizuno, Rogério Barenco:

Adidas também vem com tudo, ainda mais que o gerente de Running Vitor Rigobello estreou nas maratonas dia 27/09/2015, em grande estilo em Berlim, e está ainda mais animado!!! A marca alemã fez o maior barulho com o Ultra Boost e deve ter alguma arma secreta para apresentar antes dos jogos olímpicos, como sempre fazem em ano olímpico. Este ano investiram as fichas nos runbases, e fecharam com chave de ouro com a inauguração de um deles na Lagoa Rodrigo de Freitas.

A Puma, que tem ninguém mais ninguém menos como o super Usain Bolt como atleta, vai brilhar e muito em 2016. E quem vai comemorar somos nós corredores, devem vir por aí lançamentos a altura do ídolo. Veja abaixo mensagem do direto de Marketing da marca, Fábio Kadow.

Nike do Brasil, fornecedora oficial de material esportivo da Rio 2016, também deve surpreender. Fez um barulho danado com a ferramenta #VemJunto criando mais buzz ainda para sua comunidade Nike+. Este ano não patrocinou nenhuma corrida, mas tem bombando os treinos gratuitos tanto no Rio como em SP, nos quais as vagas evaporam rapidamente e tem como mote acelerar o pace da galera. Em 2012 revolucionaram com a tecnologia flyknit – hoje usada em todas as categorias – e com certeza devem estar guardando a sete chaves algo mais inovador ainda no QG em Portland (EUA). Como ainda estão sem diretor de Comunicação no Brasil não puderam mandar o vídeo. Mas mandaram uma gentil mensagem de Natal à moda antiga, parabenizando pelo blog e desejando “Um Feliz Natal e um Super 2016 – #VemJunto #Corre Junto#”.

Reebok desembarca no Brasil em janeiro, reassumindo a marca que estava na mão de distribuidores. Prometem investir muito no crossfit e devem trazer ao Brasil a nova edição do Pump, que tanto sucesso fez nos anos 90, já em fevereiro. Aliás é o modelo preferido do super blogueiro Harry Thomas Jr. Vamos aguardar.

Procurada, a Asics não quis se pronunciar. A marca japonesa conta com um grande trunfo na Rio2016, patrocinam a seleção feminina de handball que vem brilhando mundo e deve ser ouro. Criaram a primeira meia maratona feminina da América Latina em 2014 no Brasil, repetiram a dose em 2015 e devem fazer novamente em 2016. E este ano estrearam a Golden Four em Fortaleza, com grande sucesso. Porém, perderam o patrocínio da Maratona de Nova York para a New Balance, que entra firme em 2016. Asics apostam várias fichas em outro esporte – o vôlei. É a nova fornecedora de material esportivo da Federação Internacional de Vôlei até 2020!! Ano dos jogos no Japão.