Linha de Largada

Corrida das Mulheres, Contra as Drogas, da Longevidade, dos Brutos há de tudo um pouco em todas as regiões do Brasil. Programe-se para não perder as inscrições.

Em Cuiabá, por exemplo, será realizada a corrida de 5km “De Cara Limpa Contra as Drogas”, da Polícia Judiciária Civil. As inscrições online (www.pjc.mt.gov.br) abrem em 31 de agosto e vão até 5 de setembro ou até completar o limite de 1 mil inscritos. A prova está marcada para 4 de outubro, nas categorias policial civil e geral. Também na capital do Mato Grosso está programada a prova Nadir Sabino, em homenagem à atleta de mesmo nome, no dia 12 de setembro. As inscrições custam R$ 80 terminam nesta segunda (31/8). O evento, promovido pelos alunos da atleta, acontecerá no Centro Político Administrativo (CPA), com concentração a partir das 18h e largada às 19h30. A largada e chegada serão em frente ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) e terá um percurso de 7km.Informações: www.corridanadirsabino.com.br

Vitória recebe a segunda edição da Corrida dos Bombeiros, dia 20 de setembro. Única prova de 10,5km da cidade, com percurso de ida e volta na Terceira Ponte. A largada será em frente ao Quartel do Corpo de Bombeiros, na Enseada do Suá, às 7h30 do domingo (20). Inscrições custam R$ 75 e vão até 10 de setembro. Informações: http://www.chiptiming.com.br/eventos/2corridadosbombeiros

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em Belo Horizonte, dia 13 de setembro, na Pampulha, vai acontecer uma etapa do Circuito da Longevidade, prova bacana para quem está começando firme nas caminhadas e corridas. Em Sampa, a etapa será em 27 de setembro no Parque da Independência. Desde a primeira edição, há oito anos, o evento já foi realizado em 18 cidades, reunindo mais de 300 mil inscritos. O objetivo do evento é estimular a prática de exercícios físicos para a conquista da longevidade com saúde, qualidade de vida e bem-estar.As inscrições, entre R$ 10 e R$ 20, vão abrir neste site: www.circuitodalongeviodade.com.br

Alphaville (SP) terá etapa do circuito Track & Field no dia 13 de setembro, às 8h. As inscrições custam R$ 99 e vão até 9 de setembro. O kit é bem bacana. Inscrições: http://www.sportpass.com.br/Track&Field-Run-Series-Iguatemi-Alphaville—2-etapa E quem já corre há mais tempo, os verdadeiros casca grossa, tem a opção da Bravus Race, ali perto em Barueri, marcada para 4 de outubro. Inscrições de R$ 170 a R$ 200. Pode ser individual e por equipe. É uma prova de obstáculos de todos os tipos: lama, muros, rampas, arame farpado e muito fogo! Vai ser realizada no Grupo de Artilharia de Campanha Leve em frente à Estação de Trem. Informações: http://bravusrace.ativo.com/bravus2015/fire/

Também tem corrida feminima, a Vênus – distâncias de 5, 10 e 15k, dia 20 de setembro na região do Jockey Club. As inscrições (R$ 109 a R$ 159) já estão abertas. É a sétima edição dessa prova, que para este ano trouxe a nova distância de 15k. O evento proporciona um fim de semana completo de atrações e atividades. Sábado é dia de retirada de kit e day care, um espaço que oferece aulas, massagens, serviços e novidades fitness e muitos backdrops de foto para você registrar o momento com as amigas! Use #corridavenus e apareça no site! Domingo é a corrida. Informações: http://corridavenus.com.br/2015/sp/kits/

Boa Prova!! #corridaparatodos