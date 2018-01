Mairiporã abre a Copa Paulista de Corridas de Montanha

São sete etapas ao todo, boa oportunidade para correr em contato com a natureza, conhecer novos lugares e fazer amigos. #trailrun #CorridasdeMontanha #BlogCorridaParaTodos #CorridadeRua

A etapa em Mairiporã, Grande São Paulo, será realizada no último domingo do mês, dia 28 de janeiro, com largada às 8h. E é bom se preparar, a altimetria chega a 1.100m. Quem está acostumado com as corridas de ruas e quer variar um pouco é bom optar pelo trajeto curto, – 8K. A pegada da corrida de montanha é bem diferente, exige mais condicionamento e equipamento diferente. Mas isso não é um empecilho para participar. A Copa é destinada aos atletas amadores que buscam uma maior interação com a natureza através do esporte.

Entre os confirmados para a primeira etapa está a corredora de rua Analice Savanini, que trabalha com empregada doméstica em São Paulo. Ela participa da Copa Paulista desde o ano passado, e para juntar o dinheiro da inscrição começou a aceitar serviço extra, lavando e passando roupas. “Graças a Deus consegui juntar o dinheiro para fazer as provas”, comemora. Ela não tem treinador nem nutricionista muito menos tênis específico para trilha. Usa a hidratação fornecida pela organização da prova. “Costumo dizer que durante a semana só corro para pegar ônibus. Meus treinos são as corridas de rua de fim de semana. Amo corrida de montanha, na natureza. Tem percurso que é muito difícil, mas quando chegamos ao topo… É uma alegria enorme!”, conta ela, campeã do percurso longo da etapa de Mairiporã do ano passado.

Praticante de esportes de aventura, o diretor de Turismo de Mairiporã. Fernando Brandão, ressalta a vocação do município para receber eventos que tem a natureza como pano de fundo. “Sendo a abertura, além de um prazer é uma honra recebermos a Copa Paulista. Falo por experiência própria do contentamento de correr em um local que tem 82% de área de manancial, que abastece o sistema Cantareira, e é parte da reserva da biosfera do Cinturão Verde de São Paulo. Mairiporã é um dos poucos lugares próximos a um grande centro urbano que pode receber eventos dessa modalidade”, explica.

Além da beleza do local, situado na Serra da Cantareira, Fábio Galvão Borges, organizador da Copa Paulista de Corridas de Montanha, destaca também o espírito competitivo da prova. “Quem quiser brigar por uma posição no ranking é bom começar desde já, inscrevendo-se e chamando os amigos para a etapa de Mairiporã. Estamos com algumas novidades e muito animados para entregar provas de primeira para os atletas que confiam no nosso trabalho”, afirma Borges.

No ano passado, a economista Tathiani Picciuto, de 27 anos, sagrou-se campeã geral dessa Copa no circuito curto. Moradora de Indaiatuba (SP), a atleta da equipe Pazian Runners corre há apenas um ano e meio. Começou a convite de um amigo de escola e já foi logo beliscando um pódio em 2016, um quarto lugar. “Treinei 12 semanas até a prova. Corria na rua, mas em ladeiras. Analisei o grau de dificuldade da prova, o percurso e segui treinando. Sempre sozinha. O resultado foi um quarto lugar no geral”, conta a corredora. No ano passado, fez um treinamento específico e focou esforços na Copa Paulista. Ela subiu ao pódio nas 14 etapas!! E este ano pretende repetir a dose.

“Para conquistarmos algo na vida pessoal ou profissional precisamos ter foco, disciplina e amor. Diferentemente do asfalto, na montanha temos obstáculos, pedras, desníveis… Mas queremos a vista da montanha e não medimos esforços para chegarmos ao cume. A vida é assim, cheia de obstáculos. E 2018 será assim novamente. Um belo circuito, com novos cenários e ótimos desafios. Eu quero me conectar com as montanhas e curtir cada aprendizado. Quem corre na montanha se torna mais forte para enfrentar a vida”, completa a corredora.

Em Mairiporã, o corredor poderá escolher entre três percursos: curto (8K); médio (12K); e longo (19K). As inscrições são limitadas e já podem ser feitas no site do evento. A entrega do kit será na véspera e no dia da prova, e a largada está marcada para às 8h, no Clube de Campo Mairiporã (R. Dra. Sinharinha, 80). Inscrições a partir de R$ 180. Há descontos para equipes. O kit contempla: camiseta, viseira, caneca, toalhinha, número de peito, chip de cronometragem. No pós prova: medalha de participação, mesa de frutas, hidratação (isotônico e água), premiação com troféus para a categoria geral e por faixa etária, certificado de participação, ranking da temporada e serviço médico. Boa sorte a todos!!!

Programe-se:

Copa Paulista de Corridas de Montanha

28/01/18 – Mairiporã (8K, 12K e 19K)

11/03/18 – São Bento do Sapucaí (6K, 12K e 21K)

29/04/18 – Monteiro Lobato (6K, 12K e 21K)

10/06/18 – Campos do Jordão (9K, 16K e 24K)

22/07/18 – Pedra Grande de Atibaia (7K, 9K e 21K)

02/09/18 – Trabiju (6K, 12K e 21K)

21/10/18 – Paranapiacaba (9K, 13K e 24K)