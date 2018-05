Maratona: dicas para antes, durante e depois

Neste domingo estão confirmadas duas importantes maratonas, a do Rio de Janeiro e a de Florianópolis. E conseguir correr 42K exige muito treino e planejamento. Confira abaixo as dicas do dr Marcello Serrão, ortopedista e especialista em cirurgia desportiva. #maratona #maratonadorio #maratonadefloripa #BlogCorridaParaTodos

Na Maratona CAIXA da Cidade do Rio de Janeiro de 2018 são esperados 38 mil corredores, e na primeira 42K de Floripa outros seis mil corredores. Ou seja 44 mil corredores nos mesmo dia. “Trabalhamos o ano inteiro para colocar a Maratona do Rio de pé. Olhamos para todos os detalhes para que o corredor tenha a melhor experiencia possível.Tomamos medidas para em todos os âmbitos para que a prova aconteça da melhor forma possível desde a chegada dos suprimentos até a fluidez do percurso, deslocamento dos corredores, entrega de kits. Para esta edição, por conta do cenário atual, conseguimos aumentar a frota de ônibus para o transporte até as largada das provas de 42km e 21km. Temos aproximadamente 3 mil pessoas envolvidas nessa grande operação e dedicadas 100%. Temos certeza que todos os corredores que estiverem na prova serão bem recebidos“, explica João Traven, Sócio-diretor da Spiridon Eventos, empresa que organiza o evento ao lado da Dream Factory.

Serrão tem mais de duas décadas de experiência, é membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e da Brasileira de Cirurgia do Joelho, membro do Comitê de Joelho da SBOT-RJ. O médico elaborou nove dicas para os leitores do blog, três para antes, três para durante e três para depois. Elas valem para quem quer estrear nos 42Km e para quem já é maratonista amador.

Antes

1º. Avaliação médica: antes de fazer qualquer tipo de exercício é necessário estar em dia com os exames médicos e passar por uma avaliação de um profissional, com direito a cardiologista, ortopedista e nutricionista, para seguir uma dieta que vá fazer com que o corpo seja preparado para o grande dia. Mesmo que você seja um atleta assíduo, o corpo precisa de um reajuste e até mesmo um preparo para fazer esse tipo de prova, afinal, são 42km e não são todas as pessoas que tem estrutura física para completar essas distâncias.

2º. Treinamento específico: correr uma maratona exige uma super preparação para que o corredor complete a prova sem prejudicar a saúde. Mesmo as pessoas que optam por distâncias menores, com os 6k e os 10k da ‘Family Run’, percurso alternativo da maratona carioca, é necessário investir tempo em treinos e também em cuidados com os músculos. Os atletas precisam fortalecer a musculatura dos membros inferiores, isso inclui cuidados e atenção aos joelhos que acabam sofrendo bastante impacto. Por isso, mantenha o reforço muscular e outras atividades, seja funcional, bike, natação etc.

3º. Alimentação controlada: aumente a ingestão de carboidratos na dieta, desta forma, o estoque de glicogênio muscular e hepático são carregados o suficiente para aguentar as horas da maratona (o corredor amador tem até 6 horas para correr os 42K, a maioria o faz em 4H30, e os atletas de elite em pouco mais de duas horas). Antes de começar a investir na dieta é preciso avaliação individual, alguns alimentos contribuem para uma melhor performance para uns atletas e para outros podem compromete-la.

Durante

1º. Roupas leves e calçado especial: o atleta deve usar roupa leves para não provocar assaduras e também deixar a pele transpirar. Invista também em um tênis neutro com palmilha específica para pisada, algumas pessoas esquecem desse detalhe e acabam gerando incômodos no momento da corrida.

2º. Beba bastante líquido: parece óbvio para alguns, mas muita gente acaba esquecendo de se hidratar na hora da corrida. Indico que os atletas bebam um copo de água em cada posto que são espalhados pela prova. A desidratação pode levar ao desfecho da prova!

3º. Atenção aos sinais do corpo: qualquer tipo de sensação diferente ou até mesmo sintomas/sinais que o corpo está pedindo ajuda, pare e procure um dos profissionais que trabalham na prova. São disponibilizados especialistas da saúde para dar assistência aos atletas.

Depois

1º. Alongamento muscular: os atletas terminam a corrida com a musculatura das pernas cansadas e também doloridas. Por isso, é melhor evitar o alongamento nas primeiras horas após a prova. O melhor é esperar as fibras musculares estarem mais descansadas e depois fazer o alongamento muscular.

2º. Repor a alimentação: os corredores prestam atenção na alimentação antes de fazer a prova e acabam esquecendo do pós prova. Cuidar da alimentação para repor todas as energias é essencial! Os atletas acabam aumentando os treinos no pré prova e geram desgaste muscular, maior consumo de oxigênio com maior produção de radicais livres e também estresse ao corpo, assim é preciso a ingestão de nutrientes que estimulam o sistema imunológico.

3º. Momento de relaxar: depois de todo o esforço para completar a prova, é preciso descansar o corpo! Os músculos, tendões e joelhos trabalharam muito durante a corrida, levando até mesmo algumas micro lesões e para cicatrizar requer tempo. Logo, pegue leve nos treinos ou opte por exercícios mais leves nesse pós prova. Algumas pessoas demoram até duas semanas para estarem novas de novo! Deixe que o seu corpo tenha o tempo dele.