Mudanças positivas na maratona e na meia maratona de São Paulo

A Meia Maratona Internacional terá alteração no trajeto, tornando-a menos travada, e SP City Marathon será patrocinada pela Mizuno. #corridaderua #maratona #BlogCorridaParaTodos

Esta semana a Mizuno anunciou oficialmente que vai patrocinar a 3ª edição da SP City Marathon, que acontece em 29 de julho, às 6 da manhã, em São Paulo, com percurso por vários cartões postais da cidade. O que pesou na decisão da marca foi a qualidade dessa corrida patrocinada pela Iguana Sports, que tem no currículos as três lendárias edições da Nike 600K – São Paulo – Rio. “Investimos em plataformas que proporcionem momentos memoráveis para os atletas, bem como em produtos que possam auxiliá-los em sua prática esportiva. E pela excelência na organização e estímulo ao alto desempenho, a SP City Marathon mostra forte conexão com o DNA da Mizuno. Faremos várias ativações para envolver o corredor no clima da corrida e lançaremos uma coleção de camisetas da marca alusiva à prova”, diz Felipe Gentil, gerente geral da Mizuno Brasil. E a Ceo da Iguana, Eliane Verdeiro agradece: “A parceria é motivo de comemoração para a Iguana. Vislumbramos construir um projeto ainda mais forte e, junto com a Mizuno, proporcionar as melhores meias-maratonas e maratona do Brasil. A marca agrega valor à SP City Marathon e traz novas experiências e produtos”. Sem dúvida quem mais ganha com essa parceria é o corredor de rua, que contará com um kit de primeiro mundo, by Mizuno. E Paulo Carelli, diretor da SP City Marathon completa: “Esse ano, esperamos 15 mil corredores entre a maratona e a meia maratona. O patrocínio da Mizuno é uma importante conquista e chega para consolidar o projeto”. A SP City Marathon oferece as distâncias de 42K e 21K e a largada de ambas acontece às 6h, na Praça Charles Miller, no Pacaembu, passando por marcos da cidade como Av. 23 de Maio, Catedral da Sé, Av. São João, Teatro Municipal e Cidade Universitária, entre outros. A chegada é no Jockey Club de São Paulo.

Também esta semana, a Yescom organizadora da Meia Maratona Internacional de São Paulo divulgou alterações no trajeto da prova que chega à sua 12ª edição. Foram retiradas 14 curvas do trajeto. A corrida será dia 11 de março, com largada do pelotão geral previsto para às 7h. Como ocorreu na São Silvestre a participação de “pipocas” (corredores que não pagaram inscrição) será coibida.

Confira abaixo o novo percurso:

Largada – Praça. Charles Miller – em frente ao Estádio Paulo Machado de Carvalho

Av. Arnolfo de Azevedo (CF)

Av. Abrahão Ribeiro(F)

Av. Norma Pieruccini Gianotti (F)

Av. Rudge Ramos (F)

Viaduto Orlando Murgel (F)

Rua Eduardo Prado (F)

Alameda Barão de Limeira (F)

Rua Helvétia (F)

Viaduto João Goulart (F)

Av. Consolação (CF)

Av. Ipiranga (CF)

Praça da República (CF)

Rua Vieira de Carvalho (CF)

Largo do Arouche (CF) (F)

Alameda Barão de Limeira (F)

Av. São João (CF)

Av. Ipiranga (CF)

Av. Rio Branco (CF)

Viaduto Orlando Murgel (CF)

Av. Norma Pieruccini Gianotti (CF)

Av. Abrahão Ribeiro (CF)

Av. Pacaembu (CF)

Av. Auro Soares de Moura Andrade (F) (CF) (F)

Av. Pacaembu (F)

Av. Arnolfo Azevedo (F)

Chegada – Praça. Charles Miller