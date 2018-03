Novidades em calçados da Asics e da 361º

Eleito melhor compra por site de corrida de rua americano, o modelo chinês Spinject é leve e flexível. Já o calçado de corrida de rua da japonesa Asics Gel-Nimbus é um dos modelos mais elogiados em todo o mundo e chega a 20º atualização. #corridaderua #calçado #BlogCorridaparatodos

O modelo da 361º foi destacado pelo site “Competitor Running”, que além de melhor compra destacou- o entre os dez melhores lançamentos do outono norte-americano. Segundo a avaliação desse site, o 361° Spinject se destaca por conta da leveza, flexibilidade e a malha em cabedal, construída sem costura com tramas abertas na parte frontal, que facilita a ventilação dos pés. As sobreposições são soldadas na malha em pontos estratégicos, mantendo o suporte e a lingueta com pouco enchimento de espuma se molda melhor ao peito do pé. A parte traseira possui um amortecedor adicional, que evita traumas locais. Ele também foi desenvolvido com uma curvatura especial, que se adapta perfeitamente aos calcanhares, sem pressionar excessivamente o tendão de Aquiles.

Esse tênis de corrida contém duas tecnologias da 361º – a QU!KFOAM® na entressola para garantir estabilidade e conforto; e a QU!K Flex 4foot na sola para proporcionar flexibilidade é uma passada mais natural. Mas atenção, ele não é minimalista. O drop é 8mm.

20ª Edição

“O GEL-NIMBUS é um ícone no mercado, e assim como os atletas, que buscam sempre melhorar sua performance e resultados, segue há 20 anos em busca de entregar ainda mais performance e conforto para nossos consumidores”, afirma Anderson Santos, Gerente de Produto focado em calçados. “Entendemos que nossos modelos atendem a todos os tipos de corredores e atletas em geral, do casual ao profissional. Nossa grande meta, agora, é democratizar o esporte e incentivar a prática esportiva e o movimento como maneira de manter corpo e mente saudáveis, um dos lemas de nosso fundados, o Sr Kihachiro Onitsuka”, completa o executivo.

O calçado, que sempre foi referência de amortecimento premium no mercado, traz melhorias em relação à versão anterior, especialmente no cabedal. Da edição 19 para o 20, a forma do tênis foi atualizada utilizando-se a tecnologia SpevaFoam, que oferece uma sensação de maior conforto e responsividade sob os pés, a entressola possui duas camadas de tecnologia: na parte superior a já conhecida SpevaFoam, aplicações de GEL, principalmente na parte traseira, aliado à já conhecida e patenteada tecnologia FlyteFoam na parte inferior, 55% mais leve que outras tecnologias de entressola do mercado. Desenvolvido especialmente para amantes de corrida, o novo GEL-NIMBUS 20 oferece mudanças consideráveis do ponto de vista tecnológico, como um ajuste personalizado do cabedal, combinada com um material em efeito 3D nas áreas que precisam de mais suporte e que recebem mais atrito durante a atividade, resultando durabilidade aprimorada. Já nas áreas flexíveis, a malha possui orifícios maiores, permitindo mais flexibilidade e respirabilidade aos pés dos atletas.

Ficha Técnica do Spinject

Pisada: Neutra

Tamanho e Peso Masculino: 39 a 44 / 278g

Tamanho e Peso Feminino: 34 a 39 / 232g

Tecnologia: Fitz-Rite / QU!KFOAM® / QDP (Quick Dynamic Performance)

Solado: Sulcos anatômicos para movimento natural e flexibilidade do antepé (QU!K Flex 4Foot) / Borracha para maior durabilidade

Drop: 8mm

Cores: Denim/Midnight ; Ebony/Black; Spark/Black; Cali Coral/Ebony; Microchip/Ebony

Valor: R$ 499,90

Ficha Técnica GEL-NIMBUS

Preço: R$ 899,90 – Platinum

R$ 799,90 – todas as outras versões.

Peso: Masculino (tam 40) – 307g | Feminino: 255g

Pisada: neutra, supinado

Masculino: Altura traseira: 23mm | Altura dianteira: 13mm

Feminino: Altura traseira: 25mm | Altura dianteira: 12mm