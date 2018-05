Participe do Global Running Day. É grátis!

Nada melhor do que correr no Dia Mundial da Corrida, 6 de junho. Para dar aquele empurrãozinho, IAAF (Federação Internacional de Atletismo) está organizando em 24 cidades em todo o mundo, a IAAF24:1 – uma corrida de rua de uma milha (1,6K) com largada simultânea. No Brasil será no Vale do Anhangabaú, em São Paulo. #BlogCorridaParaTodos #Run24_1

As largadas acontecerão no mesmo horário, com 15 diferentes fusos, numa grande festa mundial do esporte em homenagem à corrida de rua e incentivando a atividade física. No Brasil, o evento será das 16h às 17h30. Além de São Paulo, as corridas de rua vão acontecer em: Auckland, Melbourne, Tóquio, Pequim, Bangkok, Nova Deli, Minsk, Ramallah, Addis Ababa, Joanesburgo, Nice, Berlim, Londres, Rabat, Abdjian, Praia, Buenos Aires, Toronto, Lima, Cidade do México, Los Angeles, Washington, Santo Domingo Lima e Vancouver.

A ideia da criar a data – Global Running Day – partiu dos organizadores da Maratona de Nova York (New York Road Runners) e foi instituído há três anos. Michael Capiraso, CEo do New York Road Runners, apoia a iniciativa da IAAF. “Estamos ansiosos para que o mundo se reúna no dia 6 de junho para celebrar o Global Running Day, que incentiva pessoas de todas as idades e habilidades a viver estilos de vida ativos”, disse Capiraso à assessoria de imprensa da IAAF.

A capital paulista sediará a prova em um de seus mais importantes símbolos, o Vale do Anhangabaú, no Centro da cidade. Serão cerca de sete (7) largadas, a partir das 16h, a cada 15 minutos, respeitando o desempenho de cada participante. O percurso terá uma milha.

As inscrições, gratuitas, já estão abertas no site www.yescom.com.br/run24-1/2018 e têm limite técnico de mil atletas. Mais informações no site da própria IAAF: https://run24-1.org/

As confirmações poderão ser feita até o dia 28 de maio, ou até que o número seja atingido. A entrega de números será no mesmo dia, das 13h30 às 15h30, no próprio Vale do Anhangabaú. Minha inscrição já foi aprovada

O IAAF 24:1 – Global Running Day em São Paulo é uma iniciativa da

IAAF, com supervisão da CBAt e organização da Yescom.