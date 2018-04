Pódio é brasileiro na Maratona de SP 2018

Andreia Hessel e Solonei Silva cruzam a linha de chegada em primeiro lugar na Maratona Internacional de São Paulo, quebrando um jejum brasileiro de oito anos. #BlogCorridaparaTodos #maratona

Solonei é o primeiro bicampeão brasileiro desta prova, realizada neste domingo, 8 de abril, na capital paulista. O fundista, que havia levado o título em 2012, ganhou agora completou os 42K com 2h15min59. Parabéns ao atleta e ao seu técnico, Ricardo D’Angelo. Andreia é do Esporte Clube Pinheiros, do técnico Claudio Castilho. Ao contrário do que noticiaram no Esporte Espetacular, que transmitiu a corrida ao vivo, Andreia não é estreante nos 42K, esta foi a quarta maratona dela. “Esse resultado é fruto de muito treino”, contou a fundista logo após vencer, completando a prova em 2h40min02.

Os dois campeões, a poucos metros da linha de chegada, ganharam bandeiras do Brasil do público e festejaram muito o feito. Em segundo no masculino, mais um brasileiro Wellington Bezerra, do Cruzeiro.